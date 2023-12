Comunidad atacó vehículo del dueño del taller donde fue encontrado el cuerpo desmembrado de una menor en Cali

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la menor salió de su casa con destino a una tienda cercana para hacer unas compras, sin embargo, nunca regresó a su vivienda. Al parecer, fue ingresada a dicho taller bajo la modalidad de engaño. Aunque aún no hay un reporte oficial, no se descarta que la joven haya sido víctima de abuso sexual.

Comunidad atacó vehículo del dueño del taller

“Pero el dueño del taller no tiene culpa. La gente se pasa”; “qué culpa tiene el dueño del taller? Parranda de gamines”; “oiga, la ignorancia es atrevida, o sea que si dejan un muerto en la entrada de mi casa, me deben de matar a piedra? Hasta él mismo llamó a la Policía porque había sangre ahí”; “violencia con violencia no corresponde. Entiendo el enfado de la gente, repudiable el crimen, pero el dueño del taller ni culpa tendrá. Mesura en medio de lo horrendo y execrable hecho”, dicen algunos de los comentarios dejados por los internautas en la red social X (antes Twitter).