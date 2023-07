Congresistas respaldan petición de la gobernadora del Valle de mayor seguridad para el departamento de cara a las elecciones

La senadora Norma Hurtado, quien enfatizó el compromiso de parte del Bloque Regional y de congresistas con la protección de la vida y la integridad de los vallecaucanos, sostuvo que se espera un nuevo consejo de seguridad liderado por el Presidente o el Ministro de Defensa “para que se traten los problemas que tienen que ver no solo con Buenaventura, sino también con Tuluá, Jamundí, con el propio Cali que también necesitan ese acompañamiento del Gobierno nacional”.

“Yo, hace cuatro años como candidato a la Asamblea podía recorrer el Valle del Cauca sin problemas. Hoy los candidatos tienen miedo de subir a las zonas montañosas de diferentes municipios. Eso no puede pasar en nuestro país, no podemos retroceder, por eso un llamado fuerte al Gobierno nacional porque nosotros desde el Congreso le hemos dado los recursos que ha necesitado el Ministerio de Defensa. Y hoy nos estamos dando cuenta que falta parque automotriz, que faltan cámaras”, sostuvo el senador Juan Carlos Garcés.

Mientras que el senador Luis Alberto Albán manifestó: “desde el partido Comunes estamos exigiendo que dejen de matar, no entendemos por qué cada semana asesinan un compañero o compañera en reincorporación del partido Comunes. No entendemos por qué nos tienen proscritos de toda la cordillera en el Valle”.

“Se han incrementado los homicidios, las tasas de extorsión y el secuestro, entonces no puede haber una respuesta de un ministro de Defensa acerca de que no demos papaya. Entonces no podemos salir de la casa porque vamos a dar papaya”, señaló Roldán.