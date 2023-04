Consternación en Cali por feminicidio; una mujer fue asesinada de varias puñaladas por su pareja

A Mayerli Cortés Núñez la asesinaron a puñaladas en la noche del domingo, 16 de abril, en el norte de Cali. De acuerdo con las autoridades, su pareja sentimental fue quien le causó la muerte al interior de su vivienda en el barrio Vipasa (comuna 2) de la capital del Valle.

“Se trata de un hecho lamentable, donde gracias a la información ciudadana a nuestra Línea 123, se tuvo conocimiento de lo que sería un caso de violencia intrafamiliar, razón por la cual las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se trasladaron hasta el lugar encontrando allí a la pareja, la cual sostenida una riña. Es la pareja de la mujer quien le estaba propinando múltiples heridas con arma blanca”, detalló el Mayor Héctor Arana, de la Policía Metropolitana de Cali.

Según Arana, el hombre al ver a los uniformados de la Policía, intentó autolesionarse, sin embargo, gracias a la oportuna reacción de los funcionarios, esta persona logró ser reducida.

“Tanto a la víctima como a su victimario, inmediatamente se les brindó atención médica. Ambas personas fueron trasladadas al centro médico más cercano y allí, infortunadamente, la femenina perdió la vida producto de las graves heridas que le habría causado, quien presuntamente sería su pareja sentimental”, dijo Arana.

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El agresor, quien no revestía heridas de gravedad, fue capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente por parte de la Policía Nacional, producto de este lamentable hecho.

“Como Policía Nacional debemos lamentar, en primera instancia, este hecho de intolerancia social que atenta contra la vida de una persona. Esta es una oportunidad para invitar a la comunidad a que acuda a la Policía Nacional frente a cualquier hecho que ponga en riesgo su vida, su integridad personal, sus patrimonios o cualquiera que sea el derecho que se encuentre en peligro de ser conculcado”, recomendó el Mayor Arana.

El policial agregó: “la Policía Nacional en desarrollo de nuestra misión de carácter constitucional, legal y reglamentario, acudamos con la inmediatez que el caso amerita para salvaguardar vidas y bienes, para ofrecerle nuestro servicio de seguridad pública y en todo caso para garantizar que el pueblo colombiano conviva en paz”, concluyó.

Otro caso

Una joven identificada como Valeria Valencia Osorio, fue asesinada, al parecer, mediante engaños, fue sacada de su casa hasta el lugar donde sufrió el ataque mortal.

Los familiares de la mujer, de apenas 18 años y estudiante de último grado de bachillerato, afirman que su expareja le tendió una trampa orquestada junto a una supuesta amiga suya y su novio, quien sería cercano al presunto asesino.

Valeria Valencia Osorio tenía 18 años de edad. - Foto: Tomada de redes sociales

La supuesta amiga le pidió a Valeria cuidar de una niña pequeña y esta aceptó. Con esta excusa, la mujer salió de su casa, con rumbo a la Avenida Ciudad de Cali para recoger a la menor y hacer el favor, pero nunca regresó, o al menos no con vida: fue apuñalada en varias ocasiones cerca al centro comercial Río Cauca.

La joven salió de su casa aproximadamente a las seis de la tarde, y a eso de las nueve de la noche, los cómplices de su expareja no daban razón de ella y solo afirmaban que la habían dejado en la estación de Policía Los Mangos, lo cual no coincidía con el motivo de su salida. Horas después, la familia se enteró de su muerte.

Valeria había terminado recientemente su relación con quien sería su asesino, un hombre de nacionalidad venezolana -al igual que su amigo, el cómplice- que le llevaba varios años de diferencia. Los dos hombres se dedicaban a trabajar en semáforos de la ciudad.

“Nosotros no estuvimos de acuerdo porque la verdad a ese hombre, usted le ve la cara y con ella le dice todo. Ella era una niña como para meterse con un hombre tan mayor, entonces nosotros le dábamos muchos consejos y tratábamos de no prohibirle, porque cuando a uno le prohíben algo más mete la cabeza. Solo queríamos que ella se diera cuenta de que estaba cometiendo un error al estar con esa persona. Hace como una semana ella decidió abrir los ojos y no seguir con él, me dijo que estaba aburrida porque no la dejaba salir, no la dejaba vestirse como quería”, relató a 90 Minutos una familiar de la víctima. Luego de terminar la relación, este sujeto hostigó a la joven hasta el fatal desenlace.

En inmediaciones al centro comercial Río Cauca fue atacada con arma blanca. - Foto: Tomada de redes sociales

José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, se pronunció sobre el caso. Apuntó que, de acuerdo a las entrevistas y un testigo presencial, quien realizó asesinó a Valeria fue su expareja. “Lo tenemos plenamente identificado, estamos solicitando la orden de captura. También estamos en contacto con las autoridades extranjeras y Migración Colombia para ubicar a este individuo”, aseguró.