El cuidado, una carga pesada para las emprendedoras en Cali

Estos son algunos de los hallazgos de la investigación ‘Cuidadoras y proveedoras: caracterización de la incidencia de trabajo no remunerado en las personas emprendedoras de Santiago de Cali’, realizado por la Fundación WWB Colombia y el Proyecto Digna, Trabajo y Género, de la Universidad de los Andes. Una radiografía que evidencia cómo el cuidado no remunerado es determinante en la economía de las familias que emprenden en contextos vulnerables y cómo el no redistribuir las cargas en el hogar, repercute no solo en la calidad de vida de las mujeres, sino en los ingresos que obtienen.