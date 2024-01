El impresionante robo en manada a una conductora de plataforma en Cali; nueve hombres la atacaron

“El muchacho de atrás sacó un cuchillo y me lo colocó en el cuello y me dijo que le pasara todo al amigo que estaba adelante. Me arrebató el dinero que tenía, una manilla de plata que llevaba en la mano derecha, y me esculcaron el carro ”, contó la víctima en diálogo con Blu Radio.

“La Policía me escucha, enciende sus alarmas, los ladrones salen a correr y es cuando el chico de adelante me da dos puntazos en la pierna. La Policía me pregunta qué me robaron y me dicen que yo no sabía dónde me había metido, que ese sector era otro mundo y que me evitara problemas”, dijo la joven.