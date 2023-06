En vivo: dos altos oficiales del Gaula devuelven sus medallas frente a víctimas de falsos positivos en Cali

A esta hora, en la ciudad de Cali, dos altos oficiales (r) del Gaula Valle van a devolver medallas obtenidas por falsos positivos.

Se trata de un hecho sin antecedentes en el que miembros de las fuerzas militares, un coronel y un mayor retirado, entregarán a las víctimas y a la justicia las condecoraciones que les fueron otorgadas cuando formaron parte del Gaula del Ejército en Valle del Cauca, entre 2006 y 2007.

Inicialmente, se presentó Carlos Fonseca Sánchez, secretario del Acto Temprano de reconocimiento de responsabilidad y de entrega de medallas de los comparecientes: coronel Jorge Enrique Florian Díaz: y el Mayor retirado, Mauricio Ordoñez Galindo, exintegrantes del Gaula del Valle del Cauca, en el marco del caso 05 de la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y las conductas.

El acto es presidido por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, magistrado correlator del caso 05; y Óscar Javier Parra Vera, magistrado de la sala de reconocimiento.

A las 2:44 de la tarde de este lunes se declaró instalado el acto. Posteriormente, entraron las familias de las víctimas del Gaula del Valle del Cauca, con imágenes de sus queridos y con la tristeza que solo un hecho de estos puede causar.

El organismo aseguró que se trata de una “diligencia judicial, de carácter restaurativo” en la que “los comparecientes entregan a la JEP las medallas obtenidas como resultado de acciones operacionales en las cuales civiles asesinados fueron presentados como bajas en combate”.

El Caso 05 de la JEP estudia los crímenes cometidos tanto por la fuerza pública como por las extintas Farc-EP, en el marco del conflicto armado. La jurisdicción ha decidido organizar su trabajo en macrocasos y este es uno de los más grandes: tiene cerca de 300.000 víctimas acreditadas, la mayoría de grupos étnicos que han vivido la crueldad de la guerra en sus territorios sagrados.

En especial, el caso priorizó los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria.

Según relata la entidad, a la fecha, en este caso han sido llamados a versión voluntaria 42 miembros de la fuerza pública y han sido escuchados 20 de ellos, de los cuales 13 han reconocido asesinatos contra la población civil y otros dos aceptaron la realización de actos de violencia basada en género.

En el Acto Temprano de reconocimiento de responsabilidad, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, dijo: “El día de hoy nos encontramos reunidos con la intención de realizar una diligencia restaurativa que hace parte de un proceso de reparación social y simbólico para las víctimas del conflicto en Colombia. Debo agradecer a las víctimas presentes en el día de hoy, gracias por atender el llamado de la JEP y seguir este camino, estamos aquí para ustedes y por ustedes.”, dijo.

Agregó: “sus hijos no eran guerrilleros, no eran delincuentes, sus hijos y familiares eran personas inocentes. Esta diligencia se presenta en el marco del caso 05, en el cual se investigan más de 4.800 hechos victimizantes. En este macrocaso se han realizado 100 versiones voluntarias individuales de miembros de la Fuerza Pública y ex combatientes de las Farc-EP y 20 versiones voluntarias colectivas”, afirmó.

“La entrega de medallas obtenidas ilegítimamente por parte del hoy coronel Jorge Enrique Florian Díaz, y el Mayor retirado Mauricio Ordoñez Galindo, es un acto de reconocimiento temprano, de verdad y de responsabilidad, resarcimiento, justamente de estas formas de violencia que implicaron una terrible justicia para con sus hijos y sus familiares. Es un acto de reconocimiento de verdad y responsabilidad esencialmente el hecho de que en Colombia y particularmente en el Cauca y en el Valle del Cauca, se cometieron ejecuciones de personas civiles, inocentes, para engrosar los resultados operaciones del Gaula del Valle del Cauca”, dijo el magistrado Raúl Eduardo.

El acto también tuvo una intervención de armonización a cargo de la Mayora Espiritual de las víctimas de Florida, Valle, Bilba María León Mulato.

“Damos gracias por esta labor que primero fue justicia y paz y la JEP la recogió para poder llegar a la conciencia y ese corazón, que estamos bregando, insistiendo que esta gente quede limpia en el nombre de Dios y su corte celestial, por eso decimos que el Padre Nuestro nos ayude a recuperar la conciencia de las personas que no sabemos por qué ni para qué se hicieron a este dolor tan inmenso que aquí las víctimas hoy van a perdonar. Pedimos que los ancestros de cada uno de nosotros esté en este caminar. Muchas gracias”, expresó Bilba María.

