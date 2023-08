Estos son los programas de la Universidad Santiago de Cali que recibieron nuevamente acreditación de alta calidad: ¿qué significa esto?

En la actualidad, la universidad cuenta con dos sedes en Palmira y Pampalinda, y ofrece más de 100 programas de educación superior. “La Universidad Santiago de Cali no para de transformarse y para seguir en esa senda del éxito no paramos de transformarnos. Contamos con el edificio de posgrados más moderno del país, el hospital simulado más grande de Latinoamérica y próximamente, haremos historia en investigación de cannabis”, detalló el rector.

El Salsódromo de la Feria de Cali estaría en peligro

Sin embargo, en las últimas horas, cinco asociaciones de bailarines de salsa informaron que no van a participar este año. Una de las razones principales es el incumplimiento en el pago a los artistas que participaron en la Feria de Cali 2021 y 2022.

Aunque desde Corfecali aseguraron que se están poniendo al día, eso no convence a las asociaciones Asobasalsa, Asosalcali, Fedesalsa, Distrito Salsa y Asonalsalsa, quienes manifiestan que no hay garantías para el pago de su participación este año, pues no quieren arriesgar todo el trabajo que conlleva participar en un evento como estos, el cual requiere meses de preparación e inversión.