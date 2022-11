Fue hallado en Buga cuerpo de joven que había caído al Río Cauca, en jurisdicción de Navarro, en Cali

Después de una incansable búsqueda en las aguas del Río Cauca, en las que cayó un adolescente cuando jugaba en una orilla del afluente, el pasado lunes festivo; el Cuerpo de Bomberos de Cali confirmó que su cuerpo apareció.

El incidente ocurrió en jurisdicción del corregimiento de Navarro de Cali. Con previa autorización de la familia, los bomberos hicieron públicos los datos del menor para facilitar su búsqueda, y este sábado, el cabo Marco Gómez Montaño, coordinador del centro de operaciones de los Bomberos de Cali, confirmó la lamentable noticia.

“Acabamos de recibir la información por parte de los familiares del joven desaparecido el pasado lunes festivo en aguas del río Cauca. El joven de 17 años, Brandon David Sánchez Rodríguez, estudiante de un colegio del oriente de Cali, fue hallado muerto en aguas del río Cauca sobre el municipio de Buga. Los familiares confirmaron la aparición del cuerpo en el lugar. Los bomberos de Cali lamentamos mucho la perdida de este joven estudiante; enviamos un abrazo solidario a familiares y amigos”, expresó.

Este caso recuerda las muertes de Delmiro Montilla y Angie Paola Montilla, un padre y su hija que cayeron al río Cauca a la altura del corregimiento Hormiguero de Cali. “Recibimos una llamada hacia las 5:30 p. m. del martes (11 de octubre) por parte de la Policía Nacional, informándonos que dos personas desaparecieron en el río. Se hizo presencia en el lugar, donde se encontraba la comunidad y los familiares de los afectados”, dijo en ese momento el cabo Marco Gómez.

Las víctimas eran oriundas del municipio de Rosas, Nariño. Las autoridades detallaron que Delmiro, de 49 años de edad, era maestro de construcción, mientras que la mujer, de 21 años, tenía cinco meses de gestación. El cuerpo del hombre fue encontrado de inmediato, pero el de la joven fue arrastrado por las aguas del río hasta ser encontrado una semana después.

“Somos seis hermanos y precisamente llegamos a Cali a visitar a una de ellas junto a mis padres. Ese día la corriente de agua no era tan fuerte; sin embargo, entramos y nos arrastró. Mi hermana se hundió y yo caí más abajo en una piedra, donde me paré. Mi papá también se ahogó en su deseo de salvar a mi hermana. No pudimos hacer nada. Estábamos de paseo. Ha sido muy duro para todos”, relató a SEMANA Jaqueline Montilla, hermana e hija de los afectados.

Tras esta tragedia, el bombero César Quiceno, quien estuvo en las labores de búsqueda, emitió una serie de recomendaciones: “Debo decirle a la ciudadanía que estamos en época de lluvia, por lo que en cualquier momento esto hace que los afluentes tengan subienda súbita y pueda suceder lo que aconteció el martes”.

Este fin de semana lloverá en todo el país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó un informe en el que indica que las precipitaciones continuarán durante este fin de semana en todo el país. Sin embargo, las lluvias serán más fuertes en algunas regiones que otras. Hay alerta por crecientes súbitas y deslizamientos de tierra.

Según el instituto, en los municipios que integran la región Caribe se prevén algunas descargas de agua ocasionales en sectores dispersos de Bolívar, Magdalena, Atlántico, Sucre, Cesar, La Guajira y Córdoba. Se sentirán con mayor intensidad en Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira y Cesar. La fuerza empezará a bajar el domingo y lunes.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que estos días está recibiendo a un amplio número de turistas con ocasión del puente festivo, tendrá cielo mayormente nublado y lluvias ligeras que no preocupan a los organismos de socorro. Se advierten condiciones de precipitaciones para el domingo.

Tal como ha ocurrido desde el inicio de la segunda temporada de lluvias, el fenómeno se mantendrá en la región Andina. Con base en los pronósticos del Ideam, las precipitaciones más significativas se podrían presentar en este sector del país: el día más lluvioso será el sábado, seguido del domingo y luego el lunes.

Se esperan descargas de agua en las zonas dispersas de Antioquia y áreas puntuales de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, norte de Huila y amplios sectores de los Santanderes y Boyacá. Se espera la disminución de esta condición hacia el lunes, siendo este doce de noviembre el que más preocupa a las autoridades.