Impresionante riña entre conductores en Cali; uno fue noqueado y terminó en el hospital, el otro es buscado por la Policía

Un terrible hecho de intolerancia se presentó al sur de Cali (Valle del Cauca), el cual involucró a dos conductores de vehículo particular en la tarde del lunes, 9 de octubre.

“¿Qué vas a hacer?”, dijo uno de los implicados en estado de alteración, quien después de unos segundos se subió al automotor para presuntamente irse del sitio. Mientras que el otro contendor se le subió al capó del carro; ante esta escena, el otro hombre se volvió a bajar del vehículo: “no te me montés al carro así”, le dijo. En eso, el otro sujeto le respondió a gritos: “me estás dañando el carro y te querés volar”.

Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, José Daniel Gualdrón Moreno, dijo: “este es un hecho lamentable que sucedió sobre las 5:00 p. m., en la jurisdicción de Bochalema, donde se genera un accidente de tránsito, al parecer solo daños materiales, no había lesionados y demás. De acuerdo con las investigaciones, se trató de un conductor de transporte informal que arremete contra un ciudadano, lo golpea en un acto de intolerancia”, confirmó.

El hecho no ha sido ajeno a los ciudadanos, quienes no han dudado en opinar en redes. “Le hubiera salido más barato responder por los daños”; “por gente que le parece graciosa esa agresión es que nunca vamos a progresar en esta ciudad”; “lastimosamente acá todo mundo quiere tirárselas de vivo bobo”; “Cali parece el viejo oeste”; “los golpes en el suelo son con sevicia”; “esto es el resultado de una ley que hace que la policía de tránsito no intervenga”.