La polémica convocatoria que podría dejar ‘atornillada’ a la directora del Instituto Popular de Cultura de Cali

De acuerdo con fuentes cercanas al IPC consultadas por el periódico El País de Cali, la gestión de Carolina Romero no ha sido la mejor, ya que el Instituto no ha logrado las metas esperadas. Los “tiempos que no alcanzarán, lo que hace pensar que todo esta cuadrado para ratificar a Romero en el cargo”, le dijo a este medio una de las fuentes, que prefiere la reserva de su identidad por razones claras.