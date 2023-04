Le hacen fuerte llamado al Gobierno para atender situación en la vía Buga - Buenaventura, bloqueada a la altura de Loboguerrero

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) le solicitó al Gobierno Nacional su pronta y efectiva atención a las necesidades de los habitantes del corregimiento de Loboguerrero, en el Valle del Cauca, quienes desde las 6:00 a. m. del lunes, 24 de abril, mantienen bloqueada la vía que comunica al municipios de Buga con el Distrito Especial de Buenaventura, exigiendo a las autoridades solución a los problemas con el servicio de energía y acceso a agua potable.

“Expresamos nuestra solidaridad con la comunidad y alertamos a los representantes del Gobierno sobre las afectaciones que estos bloqueos generan a la operación logística al impedir el tránsito de personas y tráfico de alimentos, mercancías e insumos de primera necesidad hacia los demás municipios de la región y el interior del país, generando a su vez sobrecostos en el transporte”, expresó la Federación a través de un comunicado.

Agregó: “cumpliendo con nuestros compromiso en la búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas que afectan las actividades de nuestros federados, continuamos atentos a la situación en la vía y su pronta solución”.

Bloqueo a la altura de Loboguerrero. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Entretanto, Gases de Occidente indicó este martes que, debido a la actual interrupción del flujo vehicular en Loboguerrero, los camiones que abastecen de gas natural a Buenaventura no han podido movilizarse, razón por la cual se presentará una restricción del servicio de gas natural.

“Los servicios públicos domiciliarios son un derecho esencial, por lo cual es necesario que se mantengan las condiciones de movilidad en la vía para la continua, segura, y oportuna prestación del servicio. Gases de Occidente informará a través de sus canales oficiales cualquier novedad al respecto”, indicó la empresa.

De acuerdo con los manifestantes, decidieron realizar el bloqueo para exigirle a las autoridades solucionar su inconveniente. Aseguran que el Ministerio del Interior debe hacer presencia en el lugar, ya que en días pasados habían acordado una cita que no habría sido cumplida.

Según el representante a la Cámara, Cristóbal Caicedo, dialogó con los líderes y le manifestaron que hay un desacuerdo con el consejo comunitario.

“Dicen que deben de pedirle permiso al consejo para todo, también por el acueducto, no tiene servicio de agua y el servicio de energía es pésimo, además, piden la construcción de un puente, el cual fue destruido por la creciente del río Dagua”, sostuvo.

Bloqueos en la vía Buga-Buenaventura. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Asimismo, el gremio de los transportadores le solicitan al Gobierno solucionar este problema de raíz. “Cada semana se hacen bloqueos aquí; también en La Delfina y en Cisneros. Entonces a nosotros quién nos paga el hotel, la comida, los gastos de los viáticos de los carros, los costos que se están perdiendo por los carros, ¿quién nos va a solucionar? El gremio camionero no tiene porque pagar los platos rotos de lo que le pase a una comunidad”, manifestó uno de los transportadores.

Mientras que otro agregó: “ya estamos cansados de esto, no tenemos plata, aquí a nosotros no nos da nadie nada. Ahora, hay unas personas que están transportando a la gente de aquí a Buenaventura y también a Cali, cobran $ 90.000 y $ 70.000, qué es eso con la gente, un negocio y atropello. Nosotros no tenemos la culpa de sus problemas, les colaboramos ayer y hoy en lo que llevamos, pero estamos mal durmiendo en las mulas. Ustedes se van para sus casas, comen, se bañan y después vuelven; tenemos familias y están preocupadas por nosotros”, dijo otro transportador.

Entretanto, una mujer que aseguró ser parte de la mesa de negociación, dijo: “le quiero decir a los transportadores, igualmente lo que les dije anoche, pido disculpas, nos dijeron que nos iban a colaborar; ahora les digo, acá lo que está pidiendo la comunidad es un puesto de salud que puede servir hasta para ustedes mismos”, sostuvo.

La comunidad protesta a la altura de Loboguerrero. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Se conoce que la mesa de negociación se suspendió. “Si el ministro del Interior no viene y no nos soluciona, el bloqueo no se va a levantar”, dijo una de las líderes.

Por ahora, los transportadores decidieron bloquear el paso peatonal tanto para Cali como para la vía a Buga-Buenaventura.