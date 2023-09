Madre lleva seis días entre la angustia y el desespero: su pequeña hija de 10 años desapareció en el barrio Potrero Grande de Cali

“En un descuido, no volvimos a verla, empezamos a buscarla entre los vecinos y los amigos, pero no dábamos con su paradero, así que la preocupación fue creciendo. Llamé a la familia más cercana para ver si la habían visto, pero no tuve respuestas satisfactorias, así que fui al CAI de Potrero para poner la denuncia”, relató a SEMANA.