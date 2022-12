Personal de salud de Hospital de Tuluá habría disfrutado de rumba en la parte baja del recinto y en pleno turno; esto es lo que se sabe

En la parte baja del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, en el Valle del Cauca, personal de salud habría disfrutado de la fiesta de fin de año en la noche del jueves 22 de diciembre hasta el amanecer. La celebración habría contado con tarima y artistas en vivo.

Un video dio cuenta de la fiesta que está siendo reprochada porque, al parecer, las enfermeras y los médicos estarían de turno en pleno agasajo.

“Los pacientes enfermos y en este Hospital Tomás Uribe con severo escándalo, qué cosa tan horrible. No entiendo qué clase de hospital es este, por Dios; todos abajo y las negligencias siguen y siguen pasando. Los pacientes enfermos y con esta bulla no es justo. Este hospital solo y los doctores abajo, es una falta de respeto, una falta de seriedad”, denunció por medio de un video una mujer que al parecer sería la acompañante de uno de los pacientes.

En otra grabación realizada por la ciudadana, quien prefirió omitir su nombre, señaló que en dicho hospital hay varias personas que se encuentran en estado crítico, incluso, algunos están a la espera de una cirugía desde hace varios días.

“Resulta que hay pacientes que están muy mal esperando una cirugía, mientras tanto toda la entidad está de fiesta y los pacientes todo el día espere y espere que los atiendan. No entiendo qué clase de hospital es este; es muy complicada una situación así”, sostuvo.

La mujer manifestó que en realidad muchos pacientes están delicados y teme que por una negligencia su estado de salud se agrave.

“Por una negligencia de ellos (personal de salud) no es justo que tengan que pasar por situaciones más complicadas y por cosas que no son aptas, que si ellos le ponen atención a tiempo no van a tener complicaciones ni van a tener un riesgo más adelante. Hay algunos que todo el día estuvieron esperando por una cirugía”, concluyó.

SEMANA intentó contactarse con el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, pero no obtuvo respuesta. Entretanto, tampoco se han pronunciado sobre el señalamiento.

Así va la deuda de las EPS con la red hospitalaria pública en el Valle

En las últimas horas, la Gobernación del Valle del Cauca indicó que se ha dado un paso adelante en la recuperación de la deuda de las entidades promotoras de salud (EPS) de la red hospitalaria pública del departamento, que asciende a los 893.645 millones de pesos.

Anunció que en mesas de trabajo se han logrado acuerdos de las entidades; dichos compromisos, según manifestó el Gobierno departamental, permiten aliviar la compleja situación de la red de salud que requiere los recursos.

“Si no se les giran los recursos a las instituciones de salud, estas no podrán cumplir con sus obligaciones con proveedores y con su recurso humano, y esto puede afectar la prestación de servicios a los usuarios”, sostuvo Clara Luz Roldán González, gobernadora del Valle del Cauca.

Entretanto, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, afirmó: “Nosotros venimos trabajando en mesas con cada una de las EPS, verificando el estado de las cuentas, haciendo revisión de saldos y pasivos, y facilitando planes de pago, eso tuvo sus efectos positivos en algunas EPS con valores importantes que todavía no están cuantificados en la cifra del mes de septiembre”, dijo.

Explicó que las EPS activas adeudan 710.036 millones de pesos y las EPS liquidadas como Coomeva, Medimás, Caprecom, Saludcoop, entre otras, deben 183.609 millones de pesos.

Por eso, con el fin de alivianar la situación financiera de la Red Pública Hospitalaria del Valle, se inició la búsqueda de recursos que se pudieran aplicar a las Empresas Sociales del Estado. “Definimos hacer unos planes de desempeño, pago a migrantes y una sesión de giros directos de las EPS a ellos, es un valor aproximado de 35.000 millones de pesos que solucionará la situación financiera de los hospitales que viene siendo compleja desde hace un tiempo atrás”, comentó Lesmes.

Con estos recursos, “se les pidió a las Empresas Sociales del Estado ponerse al día, especialmente con su recurso humano para que todos tengamos una Navidad tranquila”, concluyó.