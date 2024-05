Gobernadora del Valle le hace un urgente pedido al presidente Petro tras grave ataque de las disidencias al suroccidente del país

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, contestó el mensaje que compartió este lunes el presidente Petro sobre la grave situación que se está viviendo en el Cauca. “Presidente, como lo he venido diciendo, el suroccidente colombiano requiere de una estrategia unificada para retomar el control institucional. El Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, deben ser tratados en conjunto desde el Gobierno central. ¡Aquí estamos para ayudarle en la retoma del control!”, dijo.

“Es inaceptable la situación en el Cauca. No toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas. Le he pedido al Ministro de Defensa que se desplace de inmediato con toda la cúpula militar al Cauca y se instaure un consejo de seguridad permanente” , puntualizó el primer mandatario.

SEMANA habló este lunes en la mañana con el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. “Hay dos policías muertos, tres más heridos, los daños materiales a la infraestructura en Morales y el Banco Agrario que lo dañaron totalmente. Además, lo asaltaron... Quedó totalmente destruido, la Alcaldía, no. No tenemos cuantificada la suma de dinero que se llevaron, simplemente desocuparon las arcas de la entidad bancaria”, le dijo a este medio sobre el balance que en esas horas se registraba de la toma del pueblo.

Durante el ataque al municipio de Morales, varios de los militares enviaron chats pidiendo auxilio a SEMANA . “Por favor, necesitamos apoyo en Cauca. Acá en Morales está una batalla campal. Necesitamos apoyo aéreo. Las unidades que llegan por tierra no las dejaron llegar”, asegura uno de los soldados.

“Nos disparan como si cada familia fuera integrante de las Farc. No podemos reaccionar contra una vivienda. No contamos con orden de un juez. Para ingresar no podemos disparar. Evitamos daños colaterales”, dice el militar acorralado en otro chat.