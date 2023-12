“Pretenden amargar nuestro diciembre”: la polémica respuesta de Jorge Iván Ospina a sanción de la Procuraduría

Ospina señaló en redes sociales: “Vaya que bellezas, quienes pretenden dañar el futuro y amargar nuestro diciembre. Hoy 25 día festivo, inicio de Feria, presentan desde la Procuraduría una presunta sanción no conocemos el sentido del fallo , pero sin duda hay odio y saña al filtrar un panfleto hoy”, manifestó el saliente mandatario.

Y concluyó diciendo: " Pero que no digan que no existe acoso, agresión, premeditación e idea de daño reputacional. La vida entera he navegado en aguas turbulentas y siempre hemos vencido. Superamos el covid, el estallido y dejamos obras estratégicas; también superaremos esta”.