Primera baja en la Alcaldía de Cali: renunció la secretaria de Bienestar Social en medio de polémica por comedores comunitarios

Frente a esto, el concejal Roberto Ortiz escribió en sus redes sociales: “Acertada decisión, @caroquijanovale. La Secretaría de @BienestarSociaI no podía seguir en manos de una persona poco sensible, con desconocimiento de las necesidades de tantas personas en #Cali, entorpeciendo los propósitos del alcalde @alejoeder. ¡Los programas sociales de la @AlcaldiaDeCali como comedores comunitarios, UTS, habitante de calle, entre otros, no dan más espera!”