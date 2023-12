Renunció el secretario de Cultura de Cali en medio de escándalo por denuncia de abuso sexual; insiste en que es inocente

Luego de que públicamente el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pidiera este lunes la renuncia del secretario de Cultura, Brayan Hurtado, a quien acusan de abusar sexualmente de una mujer el pasado mes de septiembre, el funcionario finalmente presentó su dimisión al cargo, no sin antes insistir en que es inocente.

“Me permito comunicar que he presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Cultura de Santiago de Cali, en vista de la reciente acusación expresada en redes sociales en mi contra”, dijo el hasta hoy funcionario de la administración de Jorge Iván Ospina.

De igual manera especificó que: “soy un hombre respetuoso de las mujeres y sus legítimos derechos y estoy convencido que no he atentado contra los derechos de terceros. Esta oportunidad servirá para ratificar mi integridad como persona y por supuesto mi inocencia frente a dichos cargos”.

Agregó que no se pueden arrastrar vidas y profesiones sin respetar derechos , como la libre defensa: “En tiempos en donde se pretende juzgar a priori es fundamental consolidar derechos como la presunción de inocencia y el debido proceso”.

Por su parte, el personero de Cali, Harold Cortés, admitió que su despacho conoció la denuncia hace tres meses, pero que por pedido de la denunciante, el caso se manejó en reserva. “En el mes de septiembre recibimos la queja por parte de la presunta víctima de violencia sexual . Yo la atiendo y me entrevisto con ella para brindarle toda la atención, así como la activación de ruta. La ruta fue activada desde la sala de urgencia donde ella fue atendida, el caso está en manos de la Fiscalía”, subrayó el funcionario.

La denuncia

“Tocó mis partes íntimas de manera reiterada, sin mi aprobación, aprovechando mi estado de embriaguez, situación que fue evidenciada por otras personas que se encontraban en el lugar, posteriormente, y después de múltiples acosos y pese a mis intentos de retirarme del lugar con ocasión de la incomodidad que me estaba causando con su actuar, de manera agresiva impidió que me fuera de la finca”, señaló la víctima en su denuncia.

“A quien en un tono amenazante y desafiante le impidió que me llevara, incluso bajándome del vehículo en el que pretendía irme, a pesar de lo indicado, continuaba insistiendo en que no quería estar más en ese espacio, por lo que la persona que se había ofrecido a llevarme me esperó en el carro mientras yo iba a la habitación por mis cosas”, se lee en la denuncia que está en poder de la Fiscalía y la Personería de Cali.