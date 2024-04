Revelan detalles del crimen del concejal de Tuluá: hay una funcionaria de la alcaldía y un presunto sicario heridos

La gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter rechazó lo ocurrido en el municipio de Tuluá durante la noche de este viernes 19 de abril y aseguró que no van a ceder ante la criminalidad. Ofreció una recompensa de hasta $50 millones por los responsables.

“No cederemos en la lucha contra la delincuencia, de inmediato me he comunicado con la @DevalPolicia para pedirle que se trabaje sin parar hasta lograr judicializar a los responsables de este crimen, la impunidad no es una opción. Al Gobierno Nacional @mindefensa le quiero pedir aumentar y arreciar la lucha contra los delincuentes en nuestro departamento”, expresó.