¿Se perdió la plata? En Cali se gastaron recursos millonarios para enseñar inglés en contratación de psicólogos

Cali parece estar ad portas de un nuevo escándalo de contratación. Esto luego de que el concejal Terry Hurtado denunciara que recursos de la Secretaría de Educación, que debían destinarse a la enseñanza de lenguas extranjeras, fueron usados con otro fin.

“En el año 2022, la Secretaría de Educación tenía presupuestados 20.690 millones de pesos para el fortalecimiento en competencias comunicativas en lengua extranjera (inglés) en las instituciones educativas. No obstante, el secretario nos dijo hace 15 días, en el Concejo de Cali, que no había usado ninguno de estos recursos, pero nos dimos cuenta de que sí los utilizó. Empleó 1.615 millones de pesos, pero para contratar profesionales en temas ajenos a las lenguas extranjeras”, expuso Hurtado.

Terry Hurtado, concejal de Cali. - Foto: Cortesía Concejo de Cali

La Secretaría de Educación contrató con estos dineros a 100 profesionales que no tenían “capacitación ni formación profesional para atender la enseñanza de lengua extranjera”. La mayoría de las personas contratadas son psicólogos.

“Así lo muestran las obligaciones específicas del contrato, las cuales son bastante ambiguas. Allí se plantea el acompañamiento en actividades socioocupacionales para estudiantes de décimo y once sobre la importancia de la lengua extranjera, y el acompañamiento a espacios motivacionales a estudiantes y familiares sobre la importancia de la lengua extranjera. Es decir, se gastaron 1.615 millones de pesos en actividades distintas a la enseñanza. Además, queda la pregunta: ¿qué pasó con los cerca de 600 millones de diferencia entre lo que reporta la secretaría como presupuesto ejecutado y lo efectivamente pagado a estos profesionales que cumplen otras funciones?”, puntualiza el concejal.

José Darwin Lenis, secretario de Educación de Cali. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Hurtado no ocultó su preocupación y dijo que las dudas no se detienen en el presunto mal uso de esos recursos. “Aunado a todo esto, la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Cali pretenden que el Concejo apruebe una reforma al estatuto tributario que había destinado un recurso de la estampilla prodesarrollo específicamente para la educación de lengua extranjera de la población de instituciones educativas oficiales, pero ahora se flexibilizaría a una población más grande, cuando no ha existido una administración eficiente de los recursos. Adicionalmente, esta modificación permitiría el desarrollo de un programa que se llama “Todos y todas a aprender inglés”, que va enfocado a mil personas que no están en instituciones educativas, mil personas que entran a recibir beneficios en épocas electorales. Esto es algo que nos deja muchas inquietudes”, aseveró.

Recursos usados para enseñar inglés se usaron para contratar psicólogos en Cali. - Foto: Getty Images

SEMANA conoció que el secretario de Educación, José Darwin Lenis, aún no tiene contemplado pronunciarse sobre la denuncia del concejal Terry Hurtado.