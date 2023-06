“Tengo todo para ganarle a Dilian Francisca Toro”: Fernando Tamayo agita el panorama político en el Valle.

El concejal de Cali por el Partido Conservador, Fernando Alberto Tamayo Ovalle, hizo el lanzamiento de su precandidatura a la Gobernación del Valle del Cauca. De acuerdo con el cabildante, muchos le dijeron que “era una locura”, pero hizo sus cálculos y asegura que está “encampañado”.

“Me lancé y de ahí para allá salió Raimundo y todo el mundo. Del Partido Conservador me apareció un candidato extrañísimo porque es diputado, pero vota por el partido de La U”, dijo en diálogo con SEMANA.

Con esta declaración, al parecer, Tamayo se refería al diputado John Jairo Caicedo, cercano a Dilian Francisca Toro, actual directora del partido de La U y candidata a la Gobernación del Valle. Supuestamente, si Caicedo gana el aval, terminaría uniéndose a la campaña de Toro, aunque es un secreto a voces.

Diputado John Jairo Caicedo. - Foto: juan carlos sierra-semana

Sin embargo, Tamayo agitó el panorama político y aseguró a SEMANA que desde que se lanzó salieron más candidatos. “Los hechos son tercos, cuando me lancé había solo una opción que era Dilian, con la salida mía sale alguien por el Centro Democrático, Santiago Castro; sale Óscar Gamboa que no sabe por dónde va y me sale competencia dentro del partido”, dijo.

Respecto a sus motivaciones, explicó que no le parece una buena idea ganar por W. En segundo lugar, afirmó que el Valle está ávido de una competencia real donde se discutan temas que aquejan al departamento.

“Me motiva, sobre todo, el tema de inseguridad y este tema en el Valle es transversal. La campaña se debe centrar en esto; en Cali la seguridad es desastrosa y en el Valle igual. La prueba es lo que está pasando en Tuluá, para no ir más lejos, donde ya las bandas delictivas están incidiendo en quién se lanza y quién no. Lo que está pasando en Jamundí es atroz, cómo es posible que la gente esté presa dentro de la zona urbana porque no pueden salir a la zona rural”, precisó.

Sostuvo que tiene mucho para ofrecer y dar en el tema de seguridad. “Lo otro, siento que ya hay un desgaste natural con el tema de La U que genera la posibilidad de hacer una buena contienda electoral y la otra cosa que es importantísima, el Partido Conservador en el Valle ha ido desapareciendo. En este momento estamos ad portas de sacar un consejo y perder la Asamblea porque no veo votos suficientes para que salga un diputado”, afirmó.

Agregó: “en el Valle hay más conservatismo que partido y la propia coyuntura nacional está dando para que el discurso de seguridad, tranquilidad y estabilidad económica en nuestro departamento prime, y yo represento eso como miembro del Partido Conservador”.

Evidentemente, dentro de sus propuestas está evidenciar el tema de seguridad en el Valle en el que se considera valiente. “Al resto de la gente le da pánico hablar de seguridad. El Valle tiene potencialidades enormes en el tema de turismo: avistamiento de aves, hay kitesurf en el lago Calima, hay avistamiento de ballenas, turismo de riesgo en Roldanillo; pero las posibilidades de inversiones se ven sesgadas por la presencia de grupos al margen de la ley”.

Fernando Tamayo, concejal de Cali por el Partido Conservador. - Foto: Tomada del Twitter @FerTamayoficial

Dentro de las soluciones propone duplicar el presupuesto para enfrentar a las bandas organizadas. “Están los carteles de droga, las disidencias de las Farc, hay Tren de Aragua y bandas criminales relacionadas con narcotráfico, no tiene sentido enfrentar grandes estructuras criminales que tienen plata, y nosotros con un presupuesto mínimo”.

“Lo segundo, hay que asumir que tanto en Cali como en varias ciudades del departamento como Tuluá y Palmira, es total y absolutamente necesaria la presencia de Policía Militar; esta situación desbordó las propias posibilidades de la Policía Nacional, ya que no estamos enfrentando al raterito, al que se roba el celular, estamos enfrentando organizaciones criminales”.

Tamayo indicó que se necesita la intervención del Gobierno nacional, “pero también a un mandatario no le debe dar miedo echar mano a lo que tiene y es la Policía Militar como acompañamiento de la Policía de manera permanente en los sectores que están total y absolutamente fuera de control”, recalcó.

Recordó que hace más de treinta años cuando empezó a hacer trabajo social, la Policía Comunitaria interactuaba con las comunas; hoy en día, según Tamayo, hay un descrédito y un ataque permanente contra la institución.

“El tema cuadrantes no solo en Cali, sino en los municipios que están azotados por la delincuencia, debe ser replanteado, reestructurado. Ningún proceso de seguridad en ninguna parte funciona si no hay colaboración de la ciudadanía, la Policía Comunitaria, el policía como líder social y comunitario hace que los procesos de solución y de enfrentar a la delincuencia sean mucho más diligentes y mucho más efectivos”, planteó.

Según Tamayo, gran parte del norte del Valle estaría analizando la posibilidad de votar en Quindío. - Foto: Twitter @CartagoColombia

Reiteró en su propuesta de seguridad e indicó que se debe aumentar el presupuesto para tecnología. En ese sentido, apoyar a los municipios con un programa de cámaras, y una dependencia de la Policía de Inteligencia exclusivamente para el tema de narcotráfico que actualmente azota al Valle.

“Evidentemente, tiene que haber una intervención integral. ¿A qué me refiero con eso? Hay zonas de calor que están detectadas en el Valle, ahí hay que entrar con la institucionalidad con el tema de apoyo desde la Gobernación. El tema del préstamo gota a gota no solo en Cali, sino en el Valle del Cauca, es un flagelo enorme, hay que fortalecer el proyecto de Banca de las oportunidades para entregarles a los pequeños productores préstamos para poder competir de una manera contundente con el préstamo gota a gota que se nos ha tomado el departamento y la ciudad de Cali”, manifestó.

En cuanto a su candidatura, Tamayo no teme de contrincantes, aseguró que “han salido varios candidatos a la palestra, pero creo que si realmente estamos buscando una propuesta ganadora para enfrentar a La U, en algún momento las personas que estamos tendremos que ver quién va adelante y unirnos en torno a ello”.

Precisó que el proyecto se trata de representar una alternativa de poder. “Creo que de los precandidatos y los candidatos que hay el que tiene la capacidad de unir voluntades para enfrentar a La U soy yo. Hay un desgaste natural que genera el ejercicio del poder, ya son ocho años en el poder, lo cual genera un desgaste que es obvio y evidente. Hay un porcentaje altísimo de personas que no se sienten identificadas con la propuesta y con la hegemonía de La U. La persona que logre reunir a esa mayoría impresionante en el Valle del Cauca que no se encuentra identificada, puede ser el próximo gobernador de los vallecanos”, sostuvo.

“Dilian tiene el 93 % de conocimiento y el 35 % o 36 % de intención de voto, lo vi en la última encuesta; entonces en ese porcentaje conocimiento versus intención de voto, si hay una posibilidad enorme de que con buenas propuestas materializables, con una campaña abierta de ideas, no enfrascándonos en rencilla, chisme, bodegas, ni en los ataques personales, sino con propuestas, hay un grupo de personas mayoritario en el Valle”, agregó.

El actual concejal de Cali por el Partido Conservador aseguró que el 60 % de los vallecaucanos no han tomado decisión de a quién acompañar a la Gobernación.

Dilian Francisca Toro.

“El norte del Valle está en una situación complicadísima porque parte de esa zona del departamento se quiere ir para Quindío y otra parte para Risaralda. El abandono en el que se siente el norte del Valle es evidente; entonces ahí hay que llevar propuestas para dinamizar el tema de turismo. No seríamos nosotros desplazándonos al Eje Cafetero, sino jalonando la gente de allá”, afirmó.

Concluyó diciendo que está “convencido, muy convencido” que puede ganar; además, ya quiere salir de su zona de confort.

“Si yo me volviera a lanzar al Concejo, yo quedo, entonces tomo la decisión, no precipitado, ni porque me están sacando, ni por nada, sino que tomo la decisión porque después de un análisis de mercado, hay una posibilidad enorme de hacer una campaña chévere para el departamento, una campaña interesante, pero también una campaña con todas las posibilidades de triunfo”, finalizó.