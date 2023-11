Univalle aclara situación sobre Tulio Gómez: “no controvertimos el fallo del CNE”

De igual manera, precisó que “Univalle no tiene derecho a controvertir fallos judiciales o sentencias, en este caso del Consejo Nacional Electoral. Esos son asuntos que no nos competen y que corresponden al Consejo Nacional Electoral. Entiendo que en el caso señalado se trata de la inhabilidad de Tulio Gómez también confirmada por parte del Consejo de Estado. Son fallos en derecho en los que la Universidad no se involucra”.

El alto directivo criticó lo expuesto por personalidades políticas frente a este caso: “En relación con el tema específico de titulares de prensa y en algunas notas se pretende mostrar de forma errónea que la Universidad del Valle no es del departamento del Valle del Cauca. Nosotros contestamos jurídicamente al derecho de petición del senador Motoa, señalando que la Universidad del Valle, como la inmensa mayoría de las universidades públicas colombianas, es un ente universitario autónomo que no está adscrito directamente, en el caso nuestro, a la Gobernación o entes nacionales, pero eso no significa que la Universidad no sea departamental”.