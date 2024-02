Video | Conductor del MIO aterrorizó a pasajeros; no los dejó bajar y amenazó de muerte a uno de ellos

El clip comienza mostrando a una mujer pidiéndole al conductor que le abra la puerta, sin embargo, este se niega. “Les voy a dar un consejo: si el man no borra el video, no”, les respondió a los molestos pasajeros.

Según se observa en las imágenes, el conductor intentaba pasar -como se dice popularmente- ‘por donde no cabía’, pues tenía varios vehículos estacionados a la derecha y otro carro a su izquierda, al parecer, que venía transitando por el mismo corredor vial o que también estaba parqueado.

Pese a que los pasajeros le exigían al conductor que abriera la puerta y los dejara bajar, su respuesta fue negativa. Cuando intentó acelerar nuevamente, los gritos se apoderaron del vehículo y una mujer que le pidió parar recibió toda su ira. “¿Por qué me toca?, no sea hijue..., ¿por qué me va a pegar?”, le gritó el conductor.