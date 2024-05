“Yo quiero felicitar a docente que decidió resguardar a los niños”: alcalde de Suárez, tras video de niños en medio de combates

“Yo hoy quiero felicitar a la docente que tomó valientemente esa decisión de resguardar a nuestros niños y esto no puede volver a pasar ni en el municipio de Suárez, ni en el departamento del Cauca no puede seguir pasando que los niños sufran las consecuencias de una guerra que soportamos desde hace muchos años. Esto no puede seguir pasando por nuestro departamento, nuestro municipio, esa clase de situaciones”, dijo el mandatario.