ANT se pronuncia ante el desalojo de un hotel en las Islas del Rosario: “ocupó y construyó el terreno de manera ilegal”

Las paradisíacas Islas del Rosario han sonado más en los últimos meses por los pleitos de ocupación de tierras que por la hermosura de su territorio y su gente.

Es por ello que, a través de una diligencia de recuperación desarrollada en Islas del Rosario, Cartagena, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tomó posesión material del predio Gente de Mar, donde hace 25 años funciona un hotel construido por un particular, de manera ilegal, en este baldío de la Nación.

El predio tiene una extensión de 4 hectáreas, es decir, aproximadamente 2.991 metros cuadrados. Cuenta con dos edificaciones de dos plantas con habitaciones, kioscos, cabañas y un muelle que, según la ANT, fue construido de manera ilegal sin permiso de la autoridad ambiental.

Hotel Gente de Mar, Islas del Rosario - Foto: Hotel Gente de Mar

La diligencia de recuperación material de Gente de Mar implicó un inventario detallado de todos los bienes del inmueble. En el sitio hicieron presencia la ocupante del predio y los trabajadores del hotel.

“Hoy logramos la recuperación material de este predio que fue ocupado y construido de manera ilegal por una persona condenada por la justicia por despojo a los anteriores ocupantes. Estamos dialogando con la comunidad nativa y trabajadores para garantizar que sus actividades económicas no se vean afectadas y puedan seguir ejerciéndolas con el nuevo operador”, explicó Gerardo Vega Medina, director de la ANT.

Cabe resaltar que el ocupante ilegal fue condenado por sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en el fallo N° 54692.

Hotel Gente de Mar, Islas del Rosario - Foto: Hotel Gente de Mar

Cabe destacar que la entidad tuvo cinco reuniones previas con la comunidad antes de realizar la diligencia de recuperación material. Ya el Estado había intentado recuperar el predio en 2012 y 2022, pero suspendió las diligencias por tutelas interpuestas, las cuales fueron negadas después de haber frustrado las diligencias.

El proceso de recuperación de Gente de Mar contó con una articulación interinstitucional conformada por la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Defensa Civil, Migración Colombia, ICBF, Personería y fue acompañado por efectivos de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden-UNDMO.

La otra cara de la moneda

La diligencia pareció salirse de control cuando al menos 30 turistas que se encontraban en el hotel aseguraron que no fueron respetados en su calidad.

Las autoridades llegaron a algunas de las habitaciones que estaban ocupadas y entraron sin importar que había huéspedes, algunos de ellos menores de edad. Otros turistas denuncian que no estaban en los cuartos y todas sus pertenecías quedaron atrapadas en el operativo, incluso, los pasaportes que les permite movilizarse por el país.

“Mi nombre es Robbi y soy el turista que se queda en esa habitación. Yo estaba fuera de mi habitación y ellos abrieron mi habitación y entraron, la policía no me deja entrar a mi habitación, la policía está rodeando mi habitación. Yo solo quiero entrar y agarrar mis cosas y mi pasaporte y poderme ir, pero la policía no me deja entrar”, dijo uno de los turistas en inglés, su lengua nativa.

Por su parte, el abogado Carlos Naranjo, quien actúa como defensa de Gente del Mar, asegura que se violaron todos los protocolos, “Esta es una violación total al debido proceso, no me permitieron participar, ni dejaron que los representantes legales de Gente del Mar me dieran poder. No realizaron inventario de bienes de las habitaciones con los turistas. Fueron violentos. Esto es lo más increíble en temas de violación de garantías y debido proceso”, dijo el jurista a SEMANA.

Desalojo Hotel Gente de Mar - Foto: Suministrada a SEMANA

Ya se conocieron imágenes en las que se ve a los nativos con heridas causadas por las armas no letales de la fuerza pública. Frente a los hechos, se aseguran desde la isla que se va a presentar una acción de tutela que se une a una acción de desacato que ya se habría presentado.

Pues en el documento argumentan que: “que la Agencia Nacional de Tierras pretende adelantar una diligencia de recuperación sobre el predio denominado “Gente de Mar” al usar un documento que no cumple con los parámetros establecidos por el Juzgado 07 de Familia de Cartagena en las sentencias fechadas 06 de septiembre de 2012 y 19 de abril de 2013″.