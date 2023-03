Turistas que estaban hospedados en hotel de Islas del Rosario quedaron atrapados en desalojo del Gobierno Petro

Este jueves 23 de marzo se realizó la diligencia de desalojo de Hotel Gente de Mar, un predio que completa varios años en pleito y que la Agencia Nacional de Tierra se comprometió a recuperar. La diligencia pareció salirse de control cuando al menos 30 turistas que se encontraban en el hotel aseguraron que no fueron respetados en su calidad.

Las autoridades llegaron a algunas de las habitaciones que estaban ocupadas y entraron sin importar que había huéspedes, algunos de ellos menores de edad. Otros turistas denuncian que no estaban en los cuartos y todas sus pertenecías quedaron atrapadas en el operativo, incluso los pasaportes que les permite movilizarse por el país.

Este video registra los monmentos más algidos:

“Mi nombre es Robbi y soy el turista que se queda en esa habitación. Yo estaba fuera de mi habitación y ellos abrieron mi habitación y entraron, la policía no me deja entrar a mi habitación, la policía está rodeando mi habitación. Yo solo quiero entrar y agarrar mis cosas y mi pasaporte y poderme ir, pero la policía no me deja entrar”, dijo uno de los turistas en inglés, su lengua nativa.

Por su parte, el abogado Carlos Naranjo, quien actúa como defensa de Gente del Mar, asegura que se violaron todos los protocolos, “Esta es una violación total al debido proceso, no me permitieron participar, ni dejaron que los representantes legales de Gente del Mar me dieran poder. No realizaron inventario de bienes de las habitaciones con los turistas. Fueron violentos. Esto es lo más increíble en temas de violación de garantías y debido proceso”, dijo el jurista a SEMANA.

Ya se conocieron imágenes en las que se ve a los nativos con heridas causadas por las armas no letales de la fuerza pública. Frente a los hechos, se aseguran desde la isla que se va a presentar una acción de tutela que se une a una acción de desacato que ya se habría presentado. Pues en el documento argumentan que: “que la Agencia Nacional de Tierras pretende adelantar una diligencia de recuperación sobre el predio denominado “Gente de Mar” al usar un documento que no cumple con los parámetros establecidos por el Juzgado 07 de Familia de Cartagena en las sentencias fechadas 06 de septiembre de 2012 y 19 de abril de 2013″.

Las paradisíacas Islas del Rosario han sonado más en los últimos meses por los pleitos de ocupación de tierras que por la hermosura de su territorio y su gente. Mientras hace unos días se anunciaba la entrega voluntaria de uno de los predios por parte de un empresario de la Costa Caribe a la Agencia Nacional de Tierras, SEMANA conoció el drama que dicen estar viviendo quienes aseguran pagaron por los predios y hoy les dice el Gobierno que son Baldíos.

“Prácticamente, este Gobierno quiere expropiarnos. Pensamos que iba a ser diferente porque decían trabajar por la comunidad”, dice Angélica Navia, representante legal de Gente de Mar, ha sido catalogado como un mega hotel, por las 3 hectáreas de extensión, pero que en realidad solo tiene 12 habitaciones rodeadas de Naturaleza. Ella asegura que desde 1905 el predio tiene escrituras y que son de la corona española, según reposa en el archivo general de Indias con la escribanía, donde fue transcrito y llevado en valija diplomática.

Asegura que su familia ha destinado 15.000 millones de pesos en la recuperación ambiental del terreno, y que el dinero para cubrir tales gastos lo obtuvieron tras varios esfuerzos del trabajo familiar y de un golpe de suerte que tuvo su padre al ganarse hace unos años el premio mayor del Baloto.

Pese a que carga los documentos con los que pretende respaldar su versión, el gobierno insiste en decir que ellos están ocupando predios del Estado, incluso que usaron violencia para sacar de la zona a los nativos. Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, le presentó a SEMANA la Sentencia de segunda instancia que ordena condenar al señor Álvaro Navia a 48 meses de prisión, 126 salarios mínimos legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión, por el delito de invasión de tierras o edificaciones.

Vea en video las dos versiones: