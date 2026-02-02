En Cartagena, un ciudadano italiano identificado como Andrea Verardini Prendiparte, de 57 años, lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, luego de que el pasado sábado 31 de enero resultara gravemente herido mientras disfrutaba del mar en Islas del Rosario.

El hecho se presentó en instantes en que el turista extranjero se encontraba disfrutando del mar y fue alcanzado por la hélice de una lancha.

Identifican al estadounidense que encontraron muerto en Islas del Rosario, Cartagena: esto se sabe

Posteriormente, todo fue confusión en el lugar, teniendo en cuenta las graves lesiones que sufrió el hombre en el cráneo. Por lo tanto, entre los turistas que presenciaron lo ocurrido y guardacostas de la Armada de Colombia atendieron la emergencia.

El hombre gravemente herido fue llevado a un centro hospitalario donde permanece bajo pronóstico reservado por la complejidad de las lesiones en su cabeza.

Ahora, mientras avanzan las investigaciones correspondientes, la embarcación fue inmovilizada y el piloto de la embarcación fue detenido.

Sobre Andrea Verardini Prendiparte, oriundo de Florencia, Italia, se estableció que había llegado a Cartagena desde hace varios días en compañía de unos amigos.

“Cartagena-Oggi visita alla città e bellissima gita in barca”. fue el mensaje que compartió el extranjero en redes sociales, el pasado martes 27 de enero.

Vale recordar que en junio de 2024, otro hombre identificado como Juan David Cervantes Vega, oriundo del municipio de Arjona, del departamento de Bolívar, murió en medio de un accidente con la hélice de una lancha en el sector turístico de Cholón en Cartagena.

Habló esposo de turista que murió haciendo buceo en Santa Marta: su testimonio es aterrador sobre cómo ocurrió todo

El accidente se presentó en momentos en que Cervantes se encontraba departiendo con varias personas en una embarcación, cuando de repente se lanzó al mar, pero el conductor no se dio cuenta, retrocedió la lancha y el movimiento de la hélice lesionó al bañista.

Tras resultar herido, Cervantes Vega fue llevado en una lancha hasta el muelle de Manga, donde lo esperaba una ambulancia que lo llevó a un centro asistencial, pero por la gravedad de la herida que sufrió en su pierna falleció.