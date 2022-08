Comité antipeajes de Cartagena anuncia nueva jornada de protestas

Foto: Archivo Particular - Cortesía

Nuevamente, el Comité Cartagena Sin Peajes sale a las calles. Este 24 de agosto, informaron que para el próximo mes realizarán una jornada de manifestaciones debido a la continuidad que se le ha dado a los peajes de la ciudad.

Según Nausícrate Pérez, director ejecutivo del Colegio Nacional de Abogados seccional Bolívar, las protestas están programadas para el próximo lunes 5 de septiembre, “vamos a convocar una caravana para decirle al alcalde que elimine la infraestructura de los peajes”, añadió.

De acuerdo con el fallo de la Contraloría General de la República, se otorgó una responsabilidad fiscal por $ 9.550 millones contra exfuncionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) y exdirectores de la oficina de Valorización de Cartagena por este caso.

Ante esto, Pérez explicó que el fallo dio a conocer que los funcionarios implicados continuaron cobrando los peajes, incluso por fuera de lo que determinaba el contrato. “Lo importante es que la Contraloría nos da la razón y tenemos que exigir el desmonte definitivo de todos los peajes.”, añadió.

Igualmente, afirma que el paso a seguir es solicitar que “cese toda actividad en el Tribunal de Arbitramento”, para recuperar los más de $350.000 millones cobrados de más por la concesión durante el periodo extraoficial.

Líderes del comité antipeajes también manifestaron su preocupación ante los llamados “retenes vehiculares” y le exigen al alcalde William Dau que tome acciones sobre su continuidad. “Esta ha sido una lucha constante. Le exigimos al alcalde que se pronuncie urgentemente”, aseveró Nelis Alfaro, miembro del comité.

“Llevamos más de cinco años en esta lucha y hoy vemos un poquito de la semilla que se ha regado. Queremos invitar a todos los cartageneros para que se unan a esta jornada porque queremos el desmonte físico de los peajes de Cartagena”, expresó Cesario Buj, otro de los líderes del comité, buscando invitar a la ciudadanía a unirse a la manifestación.

Por el momento, el Comité Cartagena Sin Peajes aún no ha hecho pública la ruta y horarios de la jornada de manifestaciones.

Otros hechos relacionados con la movilidad

En lo que va corrido de 2022, la malla vial de la ciudad de Cartagena ha tenido múltiples intervenciones. Actualmente, la Fase II de rehabilitación está a punto de terminar y los planes para la siguiente etapa están en ejecución.

El pasado 11 de agosto, la Secretaría de Infraestructura hizo pública la convocatoria para la licitación de la Fase III de rehabilitación de malla vial, la cual priorizará los puentes de la ciudad de Cartagena.

Con respecto a los puentes Román y Jiménez, existe una particularidad y es que los habitantes del barrio Manga, quienes son los directamente afectados, piden al Distrito la reconstrucción de los mismos.

El pasado 3 de agosto, la Junta de Acción comunal del barrio convocó una manifestación en la que fue bloqueado el puente Román con el objetivo de obtener respuestas del alcalde William Dau Chamat acerca de las problemáticas que exponen los habitantes.

En la mañana del martes 23 de agosto, el mandatario de la ciudad en medio de una rueda de prensa se pronunció con respecto al tema de la reconstrucción de los puentes que solicitan los residentes del barrio.

“Tampoco hay plata para hacer puentes nuevos, por ejemplo, el puente Las Palmas, era algo que el Distrito iba a arreglar, pero cuando fueron a hacerle mantenimiento los ingenieros se dieron cuenta de que la infraestructura no se puede arreglar, hay que tumbarlo y hacer uno nuevo. (...)”, dijo el alcalde de Cartagena.

“¿Cuánto vale hacer uno nuevo? Más de 40 mil millones de pesos, ¿de dónde vamos a sacar esa plata?, no la hay. Entonces se hizo un arreglo provisional, donde en lugar de gastarse esa cantidad, se gastaron 300 millones de pesos. (...) Hay otros puentes que hay que construir nuevos y Cartagena no tiene el dinero, por más protesta que la gente haga, no hay dinero con qué hacer esos puentes”, añadió William Dau Chamat.