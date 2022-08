Alcalde de Cartagena reveló que “no hay plata para construir puentes nuevos”

William Dau Chamat afirma que “Cartagena no tiene el dinero, por más protesta que la gente haga”.

En lo que va corrido de 2022, la malla vial de la ciudad de Cartagena ha tenido múltiples intervenciones. Actualmente, la Fase II de rehabilitación está a punto de terminar y los planes para la siguiente etapa están en ejecución.

El pasado 11 de agosto, la Secretaría de Infraestructura hizo pública la convocatoria para la licitación de la Fase III de rehabilitación de malla vial, la cual priorizará los puentes de la ciudad de Cartagena.

Esta dependencia, con el acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y el apoyo de la Oficina de Gestión del Riesgo, realizó estudios y diagnósticos a varios puentes distritales, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: Román, Jiménez, Las Palmas, Chambacú, Heredia (nuevo y viejo) y Romero Aguirre.

Con respecto a los puentes Román y Jiménez, existe una particularidad y es que los habitantes del barrio Manga, quienes son los directamente afectados, piden al Distrito la reconstrucción de los mismos.

Manga, debido a su ubicación geográfica, podría catalogarse como una isla, ya que se encuentra rodeada de cuerpos de agua; por ende, el acceso a la comunidad se realiza por medio de estos puentes. Con el paso de los años, las condiciones de infraestructura de dichos puentes se ha deteriorado por la falta de mantenimiento.

El pasado 3 de agosto, la Junta de Acción comunal del barrio convocó una manifestación en la que fue bloqueado el puente Román con el objetivo de obtener respuestas del alcalde William Dau Chamat acerca de las problemáticas que exponen los habitantes.

En la mañana del martes 23 de agosto, el mandatario de la ciudad en medio de una rueda de prensa se pronunció con respecto al tema de la reconstrucción de los puentes que solicitan los residentes del barrio.

“Tampoco hay plata para hacer puentes nuevos, por ejemplo, el puente Las Palmas, era algo que el Distrito iba a arreglar, pero cuando fueron a hacerle mantenimiento los ingenieros se dieron cuenta de que la infraestructura no se puede arreglar, hay que tumbarlo y hacer uno nuevo. (...)

“¿Cuánto vale hacer uno nuevo? Más de 40 mil millones de pesos, ¿de dónde vamos a sacar esa plata?, no la hay. Entonces se hizo un arreglo provisional, donde en lugar de gastarse esa cantidad, se gastaron 300 millones de pesos. (...) Hay otros puentes que hay que construir nuevos y Cartagena no tiene el dinero, por más protesta que la gente haga, no hay dinero con qué hacer esos puentes”, declaró William Dau Chamat, alcalde de Cartagena.

Fase III de la malla vial

Por otro lado, hay que recordar que la convocatoria para obtener la licitación de la tercera etapa de rehabilitación de la malla vial, se encuentra abierta hasta el 12 de septiembre.

En esta nueva etapa, la Alcaldía de Cartagena busca “ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de rehabilitación de la malla vial urbana del Distrito de Cartagena de Indias,- Fase III”, así lo manifestaron por medio de un comunicado. Para quienes estén interesados en la convocatoria, pueden participar en el siguiente link: https://cutt.ly/7Z7C78k

Acerca de la convocatoria

El valor del contrato es de 3.540.389.527 pesos y el plazo de ejecución será desde la firma de la licitación hasta el 31 de diciembre. De acuerdo con la publicación del borrador del pliego, el plazo para participar en este proceso cierra el próximo 12 de septiembre a las 8:30 a. m y adjudicación se hará en los primeros días de octubre.

De igual manera, en los próximos días será convocado el concurso de méritos para contratar la interventoría que se hará cargo de la supervisión de estos trabajos.

Según se refirió el secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, “tal como lo hemos manifestado en distintas oportunidades, la fase III se tiene proyectada para llevar a cabo su proceso de selección durante el tercer semestre y su ejecución en el último trimestre del año”.