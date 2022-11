Esta será la ruta de la marcha del 25N en Cartagena para protestar contra la violencia de género

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, como es usual, muchas mujeres salen a las calles a manifestarse por los actos violentos a las que se ven expuestas día a día.

En Cartagena, el colectivo ‘Juntanza feminista’ de la ciudad anunció una jornada de movilizaciones en las avenidas principales de la ciudad. La marcha iniciará a las 2:00 de la tarde en la intersección de la bomba de Texaco en el barrio Pie de la Popa.

La ruta

El recorrido inicia en la estación de servicios de Texaco, ubicada en el Pie de la Popa.

Desde allí, la marcha se dirige hacia el barrio Manga, donde su primera parada es el punto conocido como El Trébol.

Desde allí tomarán la calle 28 hasta el Puerto de Cartagena.

Posteriormente, tomarán la 4.ª Avenida Jiménez hasta el puente Román, donde entrarán hacia Getsemaní.

Desde allí, entrarán por la calle de Larga, hasta el Centro de Convenciones.

El recorrido finalizará en la Plaza de la Aduana, frente a la Alcaldía de Cartagena.

Por su parte, el colectivo manifestó por medio de redes sociales las razones de salir a las calles: “Cartagena no es una ciudad segura para las mujeres. Continuamos a la espera de nuestras desaparecidas, anhelamos su regreso, por ellas y por quienes nunca volvieron nosotras decimos: Cartagena no me cuida, no empobrece y asesina. Exigimos el accionar institucional. Basta de negligencia”.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha para sensibilizar y denunciar sobre las acciones violentas contra las mujeres en todo el mundo.

El origen de esta conmemoración se remonta a 1960, cuando las hermanas Mirabal, tres activistas políticas que se opusieron a la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana, fueron cruelmente asesinadas el 25 de noviembre de ese año por orden del gobernante dominicano.

Sin embargo, fue hasta 1981 que se formalizó esta fecha, cuando militantes y activistas en favor de los derechos de las mujeres lanzaron sus manifestaciones ante la violencia de género.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la violencia de género nace de normas perjudiciales, abuso de poder y desigualdad de género. Se trata de un problema de salud y protección que pone en riesgo la vida. Se estima que una de cada tres mujeres sufre de violencia física o sexual en el trascurso de su vida y en tiempos de crisis ha aumentado.

De acuerdo con Acnur, la violencia de género puede ser de tipo sexual, físico, psicológico y económico, y puede darse tanto en espacios públicos como privados. Las amenazas, la coerción y la manipulación son también formas de violencia de género. Este tipo de victimización contra las mujeres puede darse de diversas formas: violencia de pareja, matrimonio infantil, mutilación genital femenina, entre otras.

Las cifras que se tienen sobre este tipo de violencias son parciales, ya que muchas mujeres no denuncian por temor a la estigmatización y demás variables que afectan su integridad física, mental y emocional.

Colombia, en “estado de emergencia de género”

En el marco del Encuentro Iberoamericano de Mujeres Progresistas, que reúne a invitadas de cinco países y más de 300 lideresas de Colombia, la senadora María José Pizarro le pidió al Gobierno que implemente medidas para combatir la violencia de género.

Durante un desayuno de trabajo en la Casa de Nariño, la congresista del Pacto Histórico propuso declarar “estado de emergencia de género” en el país por los últimos casos de violencia y abuso sexual contra mujeres.

“Ya no bastan las buenas intenciones, por eso proponemos declarar una emergencia de género en el país articulada con la Alta Consejería de Equidad para la Mujer, con el fin de que desde el legislativo se puedan desarrollar acciones contundentes e inmediatas que frenen las violencias basadas en género”, manifestó.

La figura de un estado de emergencia de género no existe en Colombia. Según la Constitución, son solo tres las causales: perturbaciones graves en el orden económico, social y ecológico. Por esta razón, la senadora también contempla que dentro del estado de emergencia social podría caber el de género.