Indignante: delincuentes se robaron un taxi en el que se transportaban en Cartagena

“Me llevaron por la Troncal, comenzaron a dar vueltas en el carro conmigo dentro, no sabían qué hacer. Fueron aproximadamente 40 minutos de zozobra, ya eran las dos de la madrugada y ellos me quitaron el celular, pensé que me iban a matar. Yo quería salir vivo de esa, y pensé en mi familia y los casos que veo en las noticias, así que me quedé callado. Finalmente, uno de los muchachos, que puede tener como unos 25 años, me dijo que me bajara y contara hasta 300″, contó la víctima al mencionado medio.