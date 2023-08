No olvidar: se cumplen 21 años de la masacre de Los Guáimaros y El Tapón en San Juan Nepomuceno; esto fue lo que pasó

La masacre

“Mi hermano fue un viernes en la mañana, un 30 de agosto a buscar el ganado con tres trabajadores más. Yo no tenía mucho tiempo de haber llegado del trabajo, cuando me llamaron por teléfono y me dijeron: mira, que te vayas para tu casa. Cogí mi bicicleta y cuando doblé la esquina, yo veo la gente afuera de mi casa. Me sorprendí y aceleré el paso. Cuando llegó aquí, no encontré ni a mi mamá, ni a mi papá. Me dicen: tu papá y tu mamá está en la estación de la Policía que a tu hermano lo mataron. Cuando llego a la Policía encuentro que me dice me dicen: nos mataron a Francisco”.