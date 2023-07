Intolerancia en Cartagena: padre de familia se fue a los golpes con un trabajador de una clínica; todo quedó en video

Al no obtener la respuesta esperada, entrega a la niña, a la que parece ser su madre -quien está filmando el vídeo- y es allí cuando empiezan los golpes. En el video se alcanza a ver que la discusión es producida porque, luego de esperar tanto tiempo, aún no le habían realizado unos exámenes médicos a la niña.

El padre se abalanzó sobre el trabajador, quien no dudó en responder inmediatamente a los golpes. “Todo por una demora, cinco horas para dar un resultado y que digan al final que no los hicieron. Esa es la atención que le dan a uno, mira la atención que dan, todo esto lo estoy filmando. Es una falta de respeto de ustedes y no tienen por qué proceder así”, se escucha por parte de la mujer, quien continúa grabando el altercado.