Miguel Polo Polo lanza duras críticas a la Alcaldía de Cartagena; William Dau respondió: “Ahora se las tira de blanquito, ricachón”

La respuesta de Dau

“Quiero decir primero me voy a rebajar a responderle. Dos cosas, dice que yo estoy dejando 1.7 billones de pesos en el banco y que no los he ejecutado. Respecto a eso, no tiene la cifras bien, pero si estamos dejando un poco de plata, porque el Concejo me amarra las manos cada vez quiero gastar, porque a ellos no les doy, ellos no están comiendo ahí”, indicó el burgomaestre.