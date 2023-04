No te vistas, que no vas: rechazan permiso de alcalde de Cartagena para salir del país; esta es la razón

Por segunda vez en el año, el alcalde de Cartagena, William Dau, pidió permiso ante el Concejo Distrital para asistir a un evento anticorrupción como ponente, en los Estados Unidos.

Luego de evaluar la solicitud, los concejales de Cartagena votaron de manera negativa, puesto que argumentan que las anteriores salidas del mandatario no han traído los resultados esperados a la ciudad.

Por esta razón, los siguientes cabildantes dijeron no al permiso: Hernando Piña, Javier Julio Bejarano, Sergio Mendoza, Lúder Ariza, César Pión, Katya Mendoza, Carolina Lozano, Liliana Suárez, Laureano Curi, Carlos Barrios, Rafael Meza, Gloria Estrada y Rodrigo Reyes.

Los únicos concejales que votaron a favor fueron: Lewis Montero, David Caballero y Wilson Toncel.

Por otro lado, tres de los funcionarios estaban ausentes: Claudia Arboleda, Óscar Marín y Luis Cassiani.

Aunque el permiso fue denegado, no se descarta que el alcalde de La Heroica asista al evento, pues en diciembre de 2021 los cabildantes también negaron una solicitud similar, pero en ese momento era con motivo de la Cumbre Mundial Anticorrupción llevada a cabo en Egipto.

Dau, al ver la negativa de los concejales, tomó vacaciones en las fechas del evento y fue en representación de la ciudad, sin el consentimiento de la Corporación.

Dau pide la renuncia del minTransporte

En la tarde del pasado jueves 13 abril, en la vía que conecta el municipio de Turbaco con la ciudad de Cartagena, se registró algo histórico: el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, levantó las talanqueras del peaje que recién había reactivado su cobro.

Aunque la ciudadanía tomó la noticia como algo positivo, incluso como una victoria, tras casi dos semanas de protestas, el alcalde Cartagena expresó su opinión ante las acciones del jefe de cartera e invitó a la comunidad a no creer en actos de “politiquería”.

El mandatario anunció una transmisión en vivo con motivo de solicitar la renuncia de Guillermo Reyes. Pasadas las 4:00 de la tarde, como lo prometió, Dau se conectó con sus seguidores por medio de un Facebook Live.

Su alocución inició arremetiendo directamente contra Reyes: “El ministro sapeó a la secretaria del Interior y la denunció ante la Procuraduría y ya le abrió ese proceso. También trató de intimidarme y lo volvió a hacer diciéndome que si no dejaba que cobraran a la brava el peaje de Marahuaco, estaba a favor de levantar las talanqueras y le estaba causando un detrimento patrimonial al Estado”.

El mandatario reprochó al jefe de cartera su decisión de levantar las talanqueras y cuestionó si él no estaba haciendo lo mismo, por lo que había mandado a investigar a la secretarial de Interior de la ciudad. Por otro lado, explicó lo que ha propuesto con respecto a la situación de los peajes y las respuestas que ha recibido.

“Le dije que había que trasladar el peaje. Yo no digo que no se pague, sino que sea trasladado, entonces me dijo que se iba a reunir con la procuradora porque sabía que no nos llevábamos bien; le dije que no me interesaba y él se molestó. Sapo, haz lo que quieras”.

Asimismo, indicó que al momento de hablar con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre el traslado del peaje de Marahuaco, le dijeron que ese proceso sería de mínimo 10 meses entre los estudios y la reubicación.

Por esta razón, el mandatario cuestionó al ministro por su decisión con el peaje de Turbaco, ya que según lo prometido, en menos de 15 días tendrán definido el sitio de reubicación y después del 30 abril anunciarán cuándo sería el traslado.

“Comparemos el tratamiento y la manera de comportarse del ministro con Marahuaco (...) Resulta que en Turbaco sí levantaron las talanqueras”, indicó Dau.