Peaje de Turbaco: cobro seguirá suspendido un mes más

La prórroga que venció este 15 de julio se extendió hasta el 15 de agosto, luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no llegó a un acuerdo con la comunidad en la última reunión sostenida.

Ángel Barreto, vocero del comité ‘Familia NO+Peajes’, dijo a Blu Radio que la prórroga al cobro del peaje “era de esperarse porque no se llegó a ningún acuerdo en la mesa del 13 de julio (…) Le hemos pedido al alcalde que utilice ese método constitucional de una consultar popular, que sea el pueblo el que decida, porque uno no logra asociar una doble calzada Cartagena- Barranquilla, donde no pasa por Turbaco. Lo que quieren es que ese peaje permanezca ahí porque es la gallinita de los huevos de oro, el mayor flujo de vehículos de la doble calzada es de Turbaco”, aseguró.