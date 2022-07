Turista denuncia presunta agresión por parte de un trabajador en hotel de la zona turística de Cartagena

Lo que parecía ser una tranquila y divertida vacación familiar, terminó siendo un paseo lleno de una serie de eventos desafortunados.

Gerfried Pinto Maturana, junto con su familia, decidieron pasar parte de la temporada vacacional en el Corralito de Piedra; sin embargo, momentos antes de finalizar su estadía en la ciudad, vivieron momentos desagradables con personal del hotel donde se hospedaban.

Pinto cuenta que en su último día de vacaciones decidió ir, junto con su familia, a disfrutar de las paradisiacas playas de las Islas del Rosario, de donde usualmente se retorna al casco urbano de la ciudad alrededor de las cuatro de la tarde.

A esa hora, la familia regresó al hotel, ubicado en la zona turística de la ciudad, y se encontró con que debían realizar el check out, antes del mediodía y que debido a la hora, por políticas del hotel, tenían que pagar un recargo por el valor de $180.000.

Pinto Maturana, al principio, se negó a pagar la suma, ya que en ese momento no tenía dinero con él. Les pidió a los trabajadores del hotel subir a su habitación para buscar el efectivo, pero los funcionarios se opusieron inmediatamente y comenzaron a gritarle en la recepción, según lo que relatan los afectados.

“Me dijo de forma agresiva que yo no podía hacer lo que a mí se me diera la gana, y que no puedo subir sin cancelar. Al indicarme esto yo subo el tono y le digo que él no tiene porqué meterse en la conversación, que deje de decir tantas bobadas y payasadas, y al parecer se ofende, e inmediatamente arremete en mi contra con una cachetada y me grita que lo respete. Me lanza al suelo y empieza a patearme con gran ira”, relató Gerfried Pinto a BLU Radio.

El afectado aseguró que su hijo intentó meterse en el altercado para defenderlo, pero el hombre también arremetió contra el menor de 15 años. “Mi hijo de 15 años interviene para detenerlo y este sujeto lo coge como si fuera un ring de boxeo y lo golpea en varias ocasiones en el rostro y lo lanza al piso”, señaló el turista.

El hotel declaró al mismo medio que las agresiones fueron mutuas, tanto por parte del huésped como por parte del botones que se encontraba en el lobby. Además, manifiestan que Pinto agredió verbalmente a la recepcionista y al trabajador, el cual reaccionó, de forma ‘lamentable’, como lo califica el hotel. Según la administración del mismo, el empleado renunció horas después de lo ocurrido.

Polémica: pareja de turistas mantuvo relaciones sexuales en balcón de centro histórico de Cartagena

Tal parece que los actos sexuales al aire libre se estarían volviendo común en la ciudad amurallada de Cartagena, pues un nuevo hecho se presentó en el balcón de una residencia ubicada por la calle de Badillo en el centro histórico de esta ciudad.

Los transeúntes y turistas que se encontraban en el sector fueron protagonistas de la escandalosa escena donde una pareja totalmente desnuda se asoma a un balcón que da hacia la calle y, como si nada, empiezan a tener intimidad.

De inmediato, los espectadores empezaron a grabar a la pareja exhibicionista y rechazaron una vez más lo cometido. “Se volvió costumbre, ¿qué es esto? Nuevamente, una pareja tiene sexo en un balcón del centro histórico de Cartagena”, se escucha decir en el video.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena, que fue alertada de lo sucedido, hizo presencia en el lugar de los hechos y le impusieron comparendos a estas dos personas. Las autoridades confirmaron que estos actos sucedieron el pasado lunes 11 de julio.