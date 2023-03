Vuelve y juega: a un grupo de amigos les cobraron más de $ 4 millones por servicios y almuerzo en Barú, Cartagena

Pese a que en Cartagena las autoridades dispusieron de una tabla de precios para los diferentes productos y servicios que se ofrecen en los balnearios, los cobros excesivos por los mismos parecen convertirse en una constante.

El caso más reciente aconteció, nuevamente, en el reconocido sector insular de Barú, también llamado Playa Blanca. Una mujer, a través de su cuenta de Twitter, publicó una fotografía de la factura acompañada por un corto mensaje en el que expresa su indignación por la carestía de los precios.

Según el trino, los supuestos afectados consumieron cinco pargos rojos grandes, un róbalo grande, cinco piñas coladas, dos cocteles conocidos como caipiriñas, seis cervezas Club Colombia, dos limonadas de coco y cuatro botellas con agua. También les cobraron por el servicio del restaurante.

Estos fueron los precios por los productos y servicios. - Foto: A.P.I

En materia de precios, el valor total arroja que dichos productos tuvieron un costo de:

Cinco pargos rojos grandes: $ 295.000 cada uno.

Un róbalo grande: $ 275.000.

Cinco piñas coladas: $ 125.000 cada una.

Dos cocteles caipiriñas : $ 125.000 cada uno.

Seis cervezas Club Colombia : $ 20.000 cada uno.

Dos limonadas de coco : $ 75.000 cada una.

Cuatro botellas con agua: $ 15.000 cada una.

Servicio por atención: cobraron un total de $ 1.200.000.

Servicios del restaurante: cobraron un total de $ 415.000.

Toma aerea de la playa isla Barú de Cartagena de Indias - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Publiqué eso sin pensar que iba a llegar a tanta gente. Les pido a los periodistas que por favor no contacten a mis amigos. Ellos no tienen nada para decir y no quieren que los contacten. Están disfrutando de sus vacaciones en Cartagena y ya”, señaló la mujer que compartió la denuncia en Twitter.

No cabe duda de que uno de los puntos fuertes de La Fantástica es el turismo. De hecho, las últimas cifras de la Aerocivil muestran que a La Heroica, en 2022, llegaron 2,9 millones de pasajeros en vuelos nacionales, un aumento del 30 % comparado con 2019, cuando llegaron 2,2 millones.

En cuanto a vuelos internacionales, se recibieron 572.636 pasajeros, un incremento del 6 % en comparación con 2019, cuando llegaron 542.591 visitantes.

Si bien estas cifras son alentadoras, hay ciertos aspectos que no lo son tanto, y es que, durante los últimos meses, episodios como las estafas a turistas por algunos operadores o la inseguridad ponen en riesgo la imagen del Corralito de Piedra, pues quienes lo visitan se llevan una percepción negativa de la ciudad.

Algunos ejemplos de estas situaciones son las múltiples denuncias por cobros excesivos a los turistas en el segundo semestre de 2022; en la lista también entra el brutal robo del que fue víctima un ciudadano europeo y, aún más reciente, el accidente marítimo donde un hombre actualmente se encuentra en coma, luego de ser arrollado por una moto acuática en las playas de Cartagena.

En 2022 llegaron 2,9 millones de pasajeros en vuelos nacionales a Cartagena. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante este escenario en el que se encuentra la ciudad, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Capítulo Noroccidente, aseguró que estas situaciones sólo afectan de forma negativa a La Heroica y piden a las autoridades locales ejercer mayor control para evitar que eventos como estos se reportan.

“Dentro de las preocupaciones se encuentra el estado de inseguridad por el que atraviesa Cartagena, y las lamentables noticias que se han conocido en el último fin de semana con los casos de hurtos a locales y turistas, estafas, asedio al que se exponen los visitantes por la venta informal al llegar a nuestra ciudad, así como el accidente reportado en Bocagrande”, manifestó Nayib Díaz, presidente de la junta directiva de Anato Noroccidente.