Comercio, atemorizado tras atentado en el centro de Cúcuta; los negocios cerraron sus puertas

La inseguridad en la capital del departamento de Norte de Santander cada vez está peor, los criminales siguen atemorizando a los comerciantes y un atentado terrorista ocurrió en la mañana de este lunes 17 de abril, en el centro de Cúcuta. Ese es el grave panorama.

El atentado tuvo lugar en el parque Mercedes Ábrego, transcurrido a diario por comerciantes de la zona, así como por vendedores informales. El ataque dejó una mujer muerta y cuatro personas heridas.

Ocurrió en el parque Mercedes de Cúcuta. - Foto: A.P.I.

Los comerciantes del sector quedaron atemorizados a las 11:20 a. m., cuando escucharon un fuerte estruendo seguido de gritos y llantos. En el parque, decenas de personas se aglomeraron y sorprendieron con las trágicas escenas.

Las reacciones

Algunos ciudadanos reaccionaron en SEMANA: “Lo que está pasando en Cúcuta es aterrador, están queriendo desestabilizar y generar terror en la ciudadanía y lo están consiguiendo”, mencionó Thomas Balaguera.

De igual forma, Diego Villamizar, defensor de los Derechos Humanos en Norte de Santander, condenó el ataque y les pidió a las autoridades reforzar la seguridad en la región, teniendo en cuenta que los grupos criminales cada vez toman más fuerza y poder en este departamento.

Las autoridades inspeccionan en lugar. - Foto: Policía Metropolitana de Cúcuta

“Muy grave el deterioro de la seguridad, ver las imágenes de la mujer que falleció nos hace recordar las épocas de Pablo Escobar, no es posible que la delincuencia y el terrorismo se tomen por completo la ciudad”, señaló el vocero en este medio.

Así mismo, arremetió contra las autoridades y recalcó que “lo preocupante es que existían alertas de inteligencia de posibles ataque en la ciudad”. De ahí que asegura que en la ciudad “la seguridad no tiene doliente, no existe articulación entre las instituciones, da miedo el silencio del alcalde y del gobernador. Con este hecho falló la inteligencia”, sentenció.

Sin embargo, el mandatario de los cucuteños se pronunció ante lo sucedido y aseguró que articula con la Policía Metropolitana de Cúcuta los actos urgentes para dar con los responsables de este hecho.

Se reportan cuatro heridos. - Foto: Tomada de Facebook - Cúcuta Es Noticia

“No permitiremos que unos pocos afecten la tranquilidad de todos. Solicito a las autoridades competentes dar con los responsables y que paguen por sus actos”, escribió el alcalde Jairo Yáñez en su cuenta de Twitter.

Extorsión en Cúcuta

Este flagelo tiene afectada la zona céntrica de Cúcuta y parte de la comuna 6, en donde se han recibido mensajes de texto amenazantes, al igual que llamadas de desconocidos exigiendo una ‘vacuna’.

Ante esta situación, SEMANA conoció el testimonio de una de las víctimas, quien pidió reservar su identidad por temor a lo que le pueda suceder, debido a que los amenazantes los intimidan con atentar contra ellos y sus negocios.

“Realmente no tenemos garantías para seguir trabajando, rechazamos el accionar de los grupos criminales que cada vez toman más fuerza en la ciudad. En días pasados me llamaron y me exigieron hasta 50 millones de pesos”, indicó la propietaria de un local, ubicado en un reconocido centro comercial del centro de Cúcuta.

Dos empresas de Cúcuta han sido atacadas con explosivos por extorsión durante este año. - Foto: Cortesía - Mario Alberto Corredor

De acuerdo con las autoridades, más de 50 grupos de delincuencia operan en este territorio fronterizo, los cuales se dedicarían principalmente a disputar la venta de estupefacientes, así como también realizar cobros extorsivos.

Por su parte, el coronel Juan Carlos Ramírez Chaves, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), indicó que estos delincuentes se estarían haciendo pasar como integrantes del Tren de Aragua para cometer sus extorsiones.

“El accionar de estos sujetos es generar temor, horror a sus víctimas, obligándolas a hacer los pagos de las exigencias. La invitación es a la ciudadanía en general a denunciar cualquier hecho de extorsión al número 165 del Gaula de la Policía Nacional, donde estaremos atentos a cualquiera situación de apoyo”, señaló el oficial.

Sin embargo, algunos comerciantes no denuncian por temor a sus vidas, por lo que en lo recorrido de este año 2023, ya se han registrado dos ataques con granada a establecimientos de comercio, donde, según las autoridades, estarían relacionados con estos cobros extorsivos.