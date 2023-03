”No hemos pactado ningún cese al fuego bilateral”: comandante del ELN sobre asesinato de soldados en el Catatumbo

Antonio García confirmó que no existe un cese al fuego bilateral y que el ELN tiene derecho a responder por los ataques que recibe.

Tras el ataque al Ejército Nacional el pasado miércoles 29 de marzo, donde 9 uniformados murieron en la vereda Villa Nueva, del municipio El Carmen en el Norte de Santander; el ELN se pronunció reafirmando la voluntad que tienen para llegar a la paz total.

No obstante, por medio de un comunicado aseguraron que el Gobierno nacional supuestamente no tienen la misma disposición que ellos, pues hasta el momento no han dado los pasos suficientes para avanzar en el proceso.

En el comunicado se lee lo siguiente: “no vemos con buenos ojos este proceso de paz y cada día tenemos más interrogantes e incertidumbres (...) Este nuevo ministerio es un reflejo más de la burocracia que consume grandes recursos económicos, los cuales podrían destinarse a calmar el hambre del país”.

Asimismo, Antonio García, primer comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), manifestó a través de su cuenta de Twitter la importancia de tener la reunión el Gobierno nacional, pues allí analizarán los ataques de las Fuerzas Militares en contra del grupo armado.

“En la reunión que ha convocado el Presidente Petro para los próximos días donde se analizará la acción realizada en Guamalito, Norte de Santander, también debe analizarse los ataques realizados por las Fuerzas Militares y de Policía contra el ELN”, indicó.

García mostró una recopilación cronológica de los ataques por parte del Ejército a su organización.

“El 28 de enero, en Antioquia, fue asesinado en estado de indefensión el Primer Mando del Frente José Antonio Galán. El 28 de enero en área rural de Buenaventura murieron 12 compañeros de los cuales 7 fueron capturados y ejecutados en estado de indefensión. El 19 de marzo fue asaltada y bombardeada la Compañía Pomares del FGO, en Tame, Arauca, dicho ataque fue realizado con 5 helicópteros, 4 aviones supertucanos y 2 aviones Kafir: tuvimos dos muertos y un herido, las tropas gubernamentales se llevaron tres helicópteros averiados”, explicó.

Desde enero del presente año el ELN recibió una serie de ataques y jamás existió pronunciamiento alguno ni de funcionarios del gobierno ni de los medios de información, señalando dichos ataques contra el ELN como atentados contra la paz. 🧵 — Antonio Garcia (@antonioGcdte) March 30, 2023

Igualmente, a manera justificación expresó que, “el ELN tiene derecho a responder por los ataques que recibe”; esto debido a que el Ejército también ha arremetido contra ellos en múltiples ocasiones, ante esto señaló que, “ni de funcionarios del Gobierno ni de los medios de información, señalando dichos ataques con el ELN como atentados contra la paz”, explicó.

Por su parte, Antonio García, confirmó que no existe un cese al fuego bilateral y “si descalificamos las acciones que realiza el ELN, también habría que descalificar las que hacen las fuerzas gubernamentales”.

El ELN quiere mostrar al Gobierno nacional su disposición ante la Paz Total

Por el momento, las autoridades están a la espera de los resultados de la reunión programada para este viernes 31 de marzo, donde estarían analizando el paso a seguir en el futuro de este proceso de paz.

Gobernador de Norte de Santander arremete contra el ELN

El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, rechazó el asesinato de dos suboficiales y siete soldados profesionales, acto violento que se registró en la madrugada de este miércoles, 29 de marzo, en el municipio de El Carmen, ubicado en la subregión de El Catatumbo.

“Repudiamos esta acción criminal que hoy enluta a nueve familias. Estos hechos no contribuyen a lograr la paz por la que tanto ha trabajado el pueblo de Norte de Santander”, indicó el mandatario en un comunicado.

El gobernador se pronunció tras este ataque. - Foto: Gobernación de Norte de Santander - Montaje SEMANA

Este territorio se ha visto sumergido en la guerra desde hace muchos años y el principal deseo del presidente Gustavo Petro es llegar a un acuerdo entre los grupos criminales y así lograr un cese al fuego de ambas partes. Sin embargo, parece ser que esta decisión está cada día más lejos.

“Lamentables hechos como el sucedido enlutan la vida no solo de las familias de los fallecidos, sino el sentimiento de todo un pueblo que trabaja por la paz”, dijo el gobernante del departamento.