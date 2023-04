Pruebas Saber 11: Así les fue a los estudiantes de acuerdo a los resultados del 2022

Durante cada año hay un evento que pone en vilo el sistema educativo nacional, y para el cual los estudiantes de grado 11° mantienen una preparación plena durante el año lectivo al completo, las Pruebas Saber 11.

Con base en los resultados obtenidos, parte de los estudiantes permiten acceder a distintos escenarios universitarios, lo que les facilita su acceso a una educación de calidad y que podría ser incluso financiada por entidades gubernamentales según el puntaje de cada alumno.

De acuerdo a esto, la Fundación de Empresarios por la Educación (FExE) publicó el Análisis de Resultados Pruebas Saber 11° 2022. Este documento en general viene con un estudio de las dinámicas de los resultados de este examen desde 2018 hasta 2022, con el fin de observar la calidad educativa del sistema colombiano, a través de distintas variables, como lo explicó Andrea Escobar, directora ejecutiva del FExE:

“Las dinámicas de los puntajes regionales no deben asociarse a un único factor. Dependiendo de la ETC, estas pueden relacionarse a los niveles de desempeño de las ETC, al cambio en el número de estudiantes que presentaron la prueba, o a recomposiciones en la población estudiantil respecto a sus niveles socioeconómicos, zonas o sexos” aseguró Escobar.

Respecto a las pruebas del año 2022, el puntaje promedio tuvo un incremento significativo, como lo expresa el análisis: “tuvo un aumento estadísticamente de 3.8 puntos (2 %) en 2022 respecto a 2021. El promedio fue de 251,4 en 2022 y de 247,6 en 2021. Este crecimiento también se da con el mayor número de estudiantes, 4.333 más (0.7 %) presentaron el examen.”

Las pruebas ICFES son de gran importancia para los estudiantes y colegios de la nación. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Este aumento, según explica el estudio, también puede variar de acuerdo a la composición de la población junto a sus niveles socioeconómicos y sexos, como los sectores y las zonas donde están matriculados.

De manera más concreta, el área de evaluación con mayor aumento dentro de su rendimiento, fue inglés, con un 2 % coincidente con el aumento de estudiantes con buen desempeño para esta asignatura, mientras el campo que muestra falencias dentro de lo evaluado fue lectura crítica con un aumento de solo 0,8 % por lo que se mantendría como una deuda pendiente para el sistema educativo nacional en busca de mejorías para la preparación de los estudiantes.

Así también, la prueba realiza la clasificación de niveles socioeconómicos según aspectos como el nivel educativo de los padres y los servicios con los que cuenta su hogar, con una medición de 1 a 4 siendo 1 el más bajo con características como ausencia de tecnología en el espacio del hogar.

La lectura crítica es una de las mayores debilidades en rendimiento para los estudiantes colombianos. - Foto: Foto: Getty Images.

De acuerdo a esto, el nivel 4 mostró representó uno de los mayores crecimientos en rendimiento de los últimos años, pasando de 299, puntos para el año 2021, a 306,8 del año 2022, además de un aumento del 20% en el número de estudiantes registrados.

En diferencias entre el sector público y el privado, la brecha del puntaje disminuyó 4 puntos, lo que responde mayormente a un crecimiento de los estudiantes dentro del sector privado en el nivel socioeconómico de 4 y la reducción de más de 1.400 estudiantes para el sector público respecto al año 2021.

Teniendo en cuenta la zona, la diferencia entre la zona rural y urbana se mantuvo constante con aumentos similares, y con un aumento mayor para la zona rural en cuanto al número de estudiantes concentrados en el nivel socioeconómico más alto.

El sector escolar privado muestra aumento dentro de su cantidad de alumnos registrados en las Pruebas Saber 11. - Foto: Getty Images

Las regiones con mejor desempeño durante el año pasado fueron la Central con puntajes promedio de 265 puntos, destacando las Secretarías de Educación Certificadas como Tunja y Floridablanca con 286 y 284 puntos de promedio respectivamente, junto a la región de Orinoquia con 250 puntos, gracias a rendimientos reportados en Villavicencio y Yopal con 259 puntos en promedio para estas regiones.