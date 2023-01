Un colegio de Norte de Santander está entre los cinco mejores con puntajes del Icfes

Recientemente, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) reveló los resultados de las Pruebas Saber 11 de 2022 para conocer los mejores colegios de Colombia, donde en el top 5 se encuentra una institución del departamento de Norte de Santander.

Esta prueba, que se realiza cada año para las personas que cursan el grado 11, tiene como objetivo principal proporcionar información sobre las habilidades y competencias que tiene los estudiantes que van a ingresar a programas de educación superior.

Es por eso que la Prueba Saber 11 es una forma de monitorear la calidad de la educación en las instituciones educativas del país, razón por la cual días atrás el Icfes dio a conocer los resultados de las últimas pruebas y con ello se pudo visualizar el panorama de la educación en Colombia.

Por ejemplo, la institución académica que ocupó el primer lugar a nivel nacional fue el Colegio Liceo Campo David, de Bogotá, con un puntaje global de 381,54 y un puntaje simple de 76,8, seguido de Barranquilla, Cali, nuevamente un colegio de Bogotá, y Cambridge School, del municipio de Pamplona, Norte de Santander.

“Enviamos nuestra más emotiva felicitación a nuestros Bachilleres 2022 a sus familias, a nuestro equipo Directivo, Docentes y colaboradores quienes con su esfuerzo, compromiso, dedicación, disciplina y alto sentido de pertenencia por nuestro colegio han logrado seguir posicionando al Cambridge School como un referente nacional de educación de excelencia, calidad e integralidad”, señaló Ovidio Melo, director de la institución.

Top 20 de los mejores colegios a nivel nacional

Liceo Campo David (382 puntos, Bogotá)

Centro Educativo Boston Internacional (381, Barranquilla)

Colegio Bilingüe Diana Oese (377, Cali)

Colegio Nuevo Colombo Americano (376, Bogotá)

Cambridge School (374, Pamplona, Norte de Santander)

Gimnasio Contemporáneo (373, Armenia)

Colegio Anglocanadiense (372, Neiva)

Colegio Anglo Americano (372, Bogotá)

Colegio San Mateo Apóstol (370, Yopal, Casanare)

Colegio Nuevo Cambridge (370, Floridablanca, Santander)

Colegio Bilingüe Divino Niño (369, Bucaramanga)

Gimnasio San Diego (368, Floridablanca, Santander)

Colegio San Carlos (368, Bogotá)

Colegio La Quinta del Puente (367, Floridablanca, Santander)

Gimnasio Vermont (366, Bogotá)

Colegio San Jorge de Inglaterra (366, Bogotá)

Colegio Gimnasio Calibio (365, Popayán)

Gimnasio Alessandro Volta (365, Bogotá)

Colegio Calatrava (363, Bogotá)

Colegio Jorge Washington (363, Cartagena)

¿Cómo validar el bachillerato con el Icfes?

La entidad recordó que todos los ciudadanos nacionales y extranjeros mayores de edad que no lograron terminar su formación en una institución educativa, pueden lograr el título de bachiller a través de este examen de validación, el cual deben aprobar con un puntaje total, igual o superior a 30 puntos.

“Somos más que evaluación y, por eso, trabajamos continuamente por crear oportunidades de crecimiento personal y contribuir, con nuestras mediciones, a la calidad de la formación académica durante todo el ciclo educativo”, dijo director general del Icfes, Andrés Molano.

De acuerdo con el Icetex, la prueba de Validación del Bachillerato Académico evalúa competencias en lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales e inglés.

“Es importante aclarar que el examen no va dirigido a quienes completan su ciclo académico a través de cursos de validación, sino a quienes no iniciaron o no terminaron su educación media. Al presentar el examen de validación, logran certificar que sí tienen las competencias necesarias para obtener el título de bachiller. Para alcanzar este logro deben superar 30 de los 60 puntos posibles”, agregó la entidad.

“A través de las pruebas de Estado generamos datos que ayudan a medir la calidad de la educación en Colombia. Nuestro objetivo es explotar esa riqueza de información para tener mejores insumos a la hora de generar políticas públicas que contribuyan a reducir las brechas de aprendizaje que existen actualmente en el país. Gracias por confiar en nosotros. Felicitaciones por este gran paso en su trayectoria educativa y, como instituto, nos complace generar oportunidades para el futuro”, puntualizó el director general.

La próxima aplicación de este examen será el domingo 26 de marzo de 2023 y las inscripciones para el registro ordinario estarán abiertas hasta el jueves 29 de diciembre de 2022. Los interesados pueden inscribirse ingresando en: www.icfes.gov.co.