¿Cómo validar el bachillerato con el Icfes?

Recientemente, 1.172 personas lograron su título de bachiller tras aprobar la prueba de Validación del Bachillerato Académico realizada por Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), la cual fue presentada el pasado mes de septiembre.

La entidad recordó que todos los ciudadanos nacionales y extranjeros mayores de edad, que no lograron terminar su formación en una institución educativa, pueden lograr el título de bachiller través de este examen de validación, el cual deben aprobar con un puntaje total, igual o superior a 30 puntos.

“Somos más que evaluación y, por eso, trabajamos continuamente por crear oportunidades de crecimiento personal y contribuir, con nuestras mediciones, a la calidad de la formación académica durante todo el ciclo educativo”, dijo director general del Icfes, Andrés Molano.

De las 4.300 personas citadas para esta prueba en septiembre pasado, 1.172, es decir, el 27% de los evaluados, obtuvo su título. Entre los que pasaron el examen estuvieron 160 ciudadanos extranjeros residentes en el país.

De acuerdo con el Icetex, la prueba de Validación del Bachillerato Académico evalúa competencias en lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales e inglés,

“Es importante aclarar que el examen no va dirigido a quienes completan su ciclo académico a través de cursos de validación, sino a quienes no iniciaron o no terminaron su educación media. Al presentar el examen de validación, logran certificar que sí tienen las competencias necesarias para obtener el título de bachiller. Para alcanzar este logro deben superar 30 de los 60 puntos posibles” agregó la entidad.

“A través de las pruebas de Estado generamos datos que ayudan a medir la calidad de la educación en Colombia. Nuestro objetivo es explotar esa riqueza de información para tener mejores insumos a la hora de generar políticas públicas que contribuyan a reducir las brechas de aprendizaje que existen actualmente en el país. Gracias por confiar en nosotros. Felicitaciones por este gran paso en su trayectoria educativa y, como instituto, nos complace generar oportunidades para el futuro”, puntualizó el director general.

La próxima aplicación de este examen será el domingo 26 de marzo de 2023 y las inscripciones para el registro ordinario estarán abiertas hasta el jueves 29 de diciembre de 2022. Los interesados pueden inscribirse ingresando en: www.icfes.gov.co

Icfes implementará encuesta sobre necesidades emocionales de los estudiantes, ¿en qué consiste?

Desde 2023, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) implementará en las pruebas Saber 11 una encuesta sobre la salud emocional y el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes de las instituciones educativas del país.

El director de la entidad, Andrés Molano, explicó a SEMANA que el objetivo de esta encuesta es identificar riesgos que influyen en el desarrollo emocional de los jóvenes para luego realizar intervenciones y programas dentro de los colegios.

“Hay que contextualizar esto como una encuesta que va a tratar de buscar cuáles son las necesidades de las instituciones educativas en términos de desarrollo y salud emocional y también de los factores de riesgo en el contexto más inmediato y más amplio”, afirmó.

“Acá lo que se busca no es darles un puntaje, como lo han hecho las pruebas tradicionales del instituto, sino que busca crear unos perfiles de riesgo de las instituciones educativas para así poder identificar cuáles son los mayores riesgos sociales y emocionales y cómo se pueden focalizar intervenciones y programas del Ministerio y entidades territoriales para apoyar el desarrollo de los estudiantes”, subrayó el funcionario.

El director del Icfes destacó que varios factores que inciden en el estudiante como las relaciones con sus padres, las relaciones con sus profesores, la estructura del salón de clase, la seguridad alrededor de la escuela, entre otros.

“La visión que queremos imprimirle a este instrumento es que reconozca al estudiante en el centro y reconozca los factores alrededor de él que pueden promover o que pueden plantear riesgos para su desarrollo”, expuso.

Molano señaló, además, que el cuestionario de la encuesta estará listo a principios del próximo año. “Desde el Icfes estamos trabajando con el Ministerio (de Educación) en el desarrollo de las preguntas que vamos a utilizar para dar cuenta de estas necesidades emocionales. Yo creo que rápidamente estos cuestionarios van a estar disponibles a inicios del próximo año”, expresó.