Abogado Miguel Ángel Del Río responde a la Fiscalía sobre su foto en el gráfico de los implicados en las revelaciones de Nicolás Petro

Ante la publicación por parte de la Fiscalía General de la Nación de un gráfico que muestra la conexión de 27 personas que presuntamente estuvieron conectadas y vinculadas a “conseguir recursos” con dineros ilícitos para la campaña presidencial del actual mandatario, Gustavo Petro, el abogado Miguel Ángel Del Río quien aparece en el gráfico reaccionó al ver su foto en el cuadro señalando que “en toda la intervención del fiscal Burgos no se ha hecho una sola mención sobre mi nombre”.

En toda la intervención del fiscal Burgos no se ha hecho una sola mención sobre mi nombre pero la Fiscalía pone una foto mía en un cuadro al lado los bandidos Santa LopeSierra y el señor Hilsaca. Esto se llama persecución. https://t.co/XQE4PWHgKk

La imagen fue presentada en medio del escándalo que golpea al mandatario, luego que Nicolás Petro, hijo del presidente, admitiera que dinero de un antiguo capo del narcotráfico entró a la campaña presidencial de su padre, quien no niega la confesión que tiene en vilo a su Gobierno izquierdista.

Day responde asegurando a Máximo que ella no va a pagar multas y enfatiza en que no es una ladrona y no está robando a nadie, pues señala que ese dinero tampoco era de Petro Burgos.