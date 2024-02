Estos son los detalles desconocidos del asesinato del empresario Hernán Franco en el parque de la 93; hay indicios escalofriantes

Franco llegó a representar un lado en la disputa por la herencia. Estaba encargado de hacer las auditorías correspondientes y aclarar algunas irregularidades. Pero lo que conoció SEMANA, de acuerdo con la investigación, es que tenía la misión de vender las acciones de las empresas con el fin de inclinar la balanza y favorecer los intereses de sus clientes. El negocio, al parecer, no salió como se esperaba.

La relación entre el auditor y los clientes se fracturó con la entrada de un grupo de accionistas que, al parecer, no era tan transparente en sus ingresos y las inversiones que hicieron, pero lograron acumular el control temporal de las empresas. El día en que asesinaron a Franco estaba por entregar ese informe de auditoría.

Los investigadores tienen información detallada de los movimientos financieros, las llamadas y mensajes que se cruzaron quienes están vinculados a este enredo que terminó en tragedia cuando un sicario, en una motocicleta robada, siguió a la víctima, se metió en el parqueadero y con un arma, acondicionada con silenciador, disparó. Lo que no se sabía, y es un dato clave en las pesquisas, es que Hernán Franco previamente había sufrido otro atentado.

El plan para asesinar al hermano del exdirector de la Dian Óscar Franco estaba finamente detallado. Los sicarios buscaron la moto, fijaron la ruta, el día y la hora del crimen. Cuando el asesino entró al parqueadero y disparó, el escolta de Hernán Franco no pudo reaccionar y, seguramente de haberlo hecho, el resultado no sería tan diferente, pues la pistola que tenía era traumática, casi un juguete si se compara con el arma del asesino. La pregunta que se están haciendo los investigadores es: ¿el sicario tenía esa información? ¿Sabía que el arma era traumática?

Cuando el sicario salió del parqueadero buscando a su cómplice, encargado del plan de fuga, la moto robada no encendió y fueron alcanzados por el escolta que, con su arma traumática, trataba de intimidarlos. Llamó la atención de los investigadores que el sicario no respondió los disparos con balines del escolta, solo corrió, intimidó a un mensajero y huyó del sitio. Mientras tanto, su cómplice se quedó empujando la moto, en la mitad de una lluvia de disparos que no se supo, y aún se investiga, de dónde salió.