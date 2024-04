Exclusivo: el humorista Carroloco, acusado de ser testaferro del Clan del Golfo, se defiende. “Lo que dicen de mí parece sacado del prontuario de Al Capone”

El reconocido humorista Juan Guillermo Zapata, conocido como Carroloco, de la noche a la mañana pasó de ser el protagonista de programas de entretenimiento en la televisión a ocupar el espacio prime, pero de los noticieros. Una investigación conjunta entre la Fiscalía y la Policía lo relaciona con una poderosa red criminal al servicio del Clan del Golfo, de la cual, según las autoridades, sería el testaferro.

Según informaron, Carroloco se habría prestado para ocultar los bienes de Rosemberth Sánchez Ahumada, alias Rodrigo, un mafioso vinculado al Clan del Golfo, quien supuestamente encabeza una red criminal que opera en municipios del Valle del Cauca, Meta, Antioquia y Cundinamarca.

Mientras la Fiscalía y la Policía aseguran tener pruebas del presunto testaferrato en contra de Juan Guillermo Zapata, más conocido por su personaje de Carroloco, él afirma que su patrimonio es legal. | Foto: suministradas a semana api

La red, supuestamente, se encarga de “comprar y vender bienes muebles e inmuebles para dar apariencia de legalidad a las ganancias fraudulentas del Clan del Golfo”, se lee en un fragmento del estudio. Según las pruebas, Zapata figuraría como propietario de millonarios bienes.

SEMANA entrevistó a Carroloco, quien negó ser millonario y formar parte de esta red. Reconoció que sí conoce a Sánchez Ahumada, pero como un comerciante. Afirma que es inocente y que le quieren poner un prontuario como el de Al Capone. Dice que está listo para presentarse ante las autoridades y entregar los soportes y pruebas de su patrimonio para demostrar que nada tiene que ver con el Clan del Golfo. Con gracia, dice que es millonario, pero en deudas.

Carroloco es reconocido por su carrera como humorista. | Foto: suministradas a semana api

SEMANA: ¿Lo tomó por sorpresa cuando ocuparon bienes suyos con fines de extinción de dominio?

Juan Guillermo Zapata: La verdad, debo manifestar que lo último que uno espera cuando ha trabajado de manera ininterrumpida desde los 16 años, es que se expida un documento que, según me indican mis abogados, es una resolución de medidas cautelares, escrito elaborado y presentado por la Fiscalía, sabiendo que lo que uno ha construido a punta de esfuerzo y trabajo ahora dicen que no es de uno, porque se aportaron unas conversaciones descontextualizadas.

Toma un tinte mucho más quijotesco cuando veo que las noticias que salen sobre uno parecen más sacadas del prontuario de Al Capone que de una persona que, como les consta a los colombianos, ha trabajado en distintas actividades como el humor, con presentaciones semana tras semana, viernes, sábado, domingo, a nivel nacional e internacional, y el comercio para la venta de zapatos, camisetas y accesorios para el cabello, planchas, secadores, máquinas peluqueras, equipos de manicure, desde la década de los ochenta. Más allá de eso, estoy seguro de que la justicia prevalecerá en mi caso.

SEMANA: Se habla de una lujosa finca de su propiedad por un valor de 10.000 millones de pesos y adquirida en medio de esa trama delincuencial. ¿Cuánto vale? ¿Cómo la adquirió?

J.Z.: Mire lo que le decía sobre lo quijotesco de la situación, hablan de una finca de 10.000 millones de pesos, cuando la única propiedad así rural que tengo no vale más de 800 millones, adquirida fruto de mi trabajo, como cualquier persona normal. Tengo cantidad de créditos con los bancos, deudas y obligaciones que me han permitido tener los pocos activos que figuran en mi patrimonio. No es como se dice, que tengo un sinnúmero de bienes. La realidad, que la pueden verificar, es que tengo un apartamento que compré en planos y todavía lo estoy pagando, en el que existe un depósito y un parqueadero que forman parte del mismo. Otro apartamento, que es de uso familiar, y la famosa finca que dicen que vale más de 10.000 millones de pesos. Cuando vi la noticia pensé: me acosté pobre y me levanté millonario. Si hay alguien que me quiera dar 800 pa arriba, se la vendo.

Estas serían algunas de las propiedades. | Foto: suministradas a semana api

SEMANA: ¿Cómo conoció a Rosemberth Sánchez Ahumada, alias Rodrigo, del Clan del Golfo? ¿Cuál es su relación con él? ¿Usted es testaferro de Rosemberth o del Clan del Golfo?

J.Z.: Al señor Rosemberth lo conocí como un hombre de negocios, sin ningún requerimiento por la justicia; es más, yo lo conocí por allá en 2016, en un evento de humor para el que me contrataron, y me enteré luego de que fue capturado por allá en diciembre de 2019. Resulta injusto que se le exija a uno conocer las eventuales investigaciones penales de las personas con las que uno trata, cuando ni siquiera las autoridades en ese momento al parecer las conocían. El solo hablar o insinuar que yo soy testaferro de X o Y persona o, mucho peor, del Clan del Golfo, no solo es denigrante para alguien que se ha matado trabajando durante más de 37 años, sino que es criminalizar la actividad empresarial que yo hago que, importante es decirlo, no se limita solamente al uso de mi imagen, sino que va mucho más allá, teniendo en cuenta que hago presentaciones privadas y públicas a nivel nacional e internacional, comercializo zapatos, camisetas, blusas, sudaderas, gorras. Es más, aprovecho tanto escándalo para contarle que también comercio con mi marca de café, Don Sincero, actividades con las cuales he logrado aportar, incluso generar empleo.

Pero para responderle concretamente: no, no soy testaferro de nadie ni mucho menos del Clan del Golfo. Es un daño que me han hecho a mí y a mi familia, solo Dios sabe cómo me he portado yo en la vida y así lo probaré.

SEMANA: Usted aparece en varias interceptaciones hablando con Rosemberth Sánchez Ahumada, alias Rodrigo, ¿por qué lo hacía? ¿Cómo las explica?

J.Z.: Ya respondí, yo conocía al señor Rosemberth y me hablaba con él en su momento porque, por ejemplo, él me llamaba para preguntarme de la mercancía que yo vendía como camisetas y zapatos, y para hablar de un parqueadero que yo le compré y que fue declarado, como pueden verificar. La compra que hice, porque siempre lo conocí como un comerciante honorable, ya que, como indiqué, yo solo supe que al señor lo capturaron en el año 2019 y esa compra la hice el 16 de agosto de 2018. También hablé con él para que me viera en mis presentaciones de humor como parte de conversaciones normales con un señor que conocí porque me buscó para la realización de un evento de humor y no sobre aspectos ilícitos como se quiere hacer ver, ya que infortunadamente se han descontextualizado estas conversaciones. Las explicaciones puntuales las daré a través de mis abogados, en cabeza del doctor Soto, ante las autoridades correspondientes.

Las propiedades están siendo investigadas. | Foto: suministradas a semana api

SEMANA: Un informe técnico de contabilidad, presentado por la Fiscalía, dice que usted no puede justificar sus bienes de acuerdo con sus ingresos. ¿Qué respuesta tiene a esto?

J.Z.: Por medio de mi equipo jurídico se darán las explicaciones que permiten justificar cómo he conformado mi patrimonio, producto de las actividades lícitas que he desempeñado por más de 30 años, como es de público conocimiento.

SEMANA: ¿Cuál es su patrimonio, usted es un hombre millonario, como lo han presentado, o justamente ese patrimonio está soportado en las deudas que habla?

J.Z.: En los reportes que se han filtrado a los medios de comunicación, la verdad me han hecho ver como un magnate de la talla de Elon Musk o Carlos Slim, cuando la verdad es que mi patrimonio es únicamente proveniente del fruto de mi trabajo y de inversiones que he logrado hacer, en gran parte, con el concurso del sistema financiero.

Ahora, la pregunta es si soy negociante, pues sí, soy negociante como buen arriero, pero nunca de nada ilícito ni prestando mi nombre para adquirir bienes a favor de terceros. Todo mi patrimonio es legal, lícito y declarado, así como fruto de mi trabajo.

La red delincuencial con la que se vincula a Carroloco estaría encabezada por Rosemberth Sánchez Ahumada, alias Rodrigo (derecha), y Diego Fernando Coca, alias Platino, narco extraditado. Los dos estarían vinculados al Clan del Golfo. | Foto: suministradas a semana api

SEMANA: Usted es muy conocido y la noticia no para de generar sorpresa. ¿Cómo están usted y su familia? ¿Están afectados?

J.Z.: Esta es una situación muy dura por las noticias que han salido en la última semana y que buscan menoscabar mi buen nombre. Es como ver que 37 años de carrera artística se van por el drenaje por argumentos que no corresponden con la realidad, argumentos de los que estoy seguro se demostrarán que no son así. Adicional a la tergiversación de la situación en los medios de comunicación, pero mientras pasa eso, ¿mi buen nombre qué? Espero que una vez logre demostrar que mi patrimonio es ajeno de todo lo que se dice, tengan el decoro de publicitarlo de la misma manera como lo han hecho esta semana con una decisión que, según he logrado entender, a través de mi equipo jurídico, es solamente el inicio de este trasegar judicial.

Habla la defensa de Juan Guillermo Zapata, Carroloco

Wilson Soto Angarita, abogado de Carroloco. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

SEMANA: ¿Qué viene en el proceso contra Carroloco y qué significa esta ocupación de bienes que lo relacionan presuntamente con el Clan del Golfo?

William Soto Angarita: Es importante clarificar que contra Carroloco se ha adelantado una acción de carácter netamente patrimonial en contra de sus bienes.

En este proceso, la Fiscalía notificó unas medidas cautelares que afectaron unos bienes con unas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo. Nuestro equipo jurídico demostrará y acreditará el origen de los bienes del señor Zapata Noreña, conocido como Carroloco, el cual, desde ya podemos manifestar, se basa en un patrimonio fruto de su trabajo, que corresponde con actividades lícitas originadas en contrataciones en el sector del humor y sus negocios comerciales para la venta de diferentes productos como camisetas, gorras, zapatos, máquinas de peluquería, entre otros, así como de préstamos legales realizados con el sector financiero, tal y como él lo ha ratificado.

SEMANA: ¿Cuáles son los bienes y por qué les imponen medida de extinción de dominio?

W.S.: Los bienes objeto de medidas de cautela son cinco: dos apartamentos para uso familiar, junto con un parqueadero y un depósito que forma parte de uno de los apartamentos y la mencionada finca de 10.000 millones de pesos que en realidad corresponde a una finca familiar, y que no ostenta el valor comercial ni las excentricidades que se han divulgado por los medios. Tiene, además, dos vehículos con un valor comercial normal, que alguien del común puede obtener producto del trabajo.

SEMANA: ¿Cuál es la estrategia de defensa? ¿Cómo van a demostrar que todos los bienes son de origen lícito?

W.S.: La estrategia se desarrollará ante la Fiscalía y muy particularmente frente a los jueces especializados de extinción de dominio, quienes son los llamados a dirimir este conflicto. Podemos anticipar que en caso de que se interponga demanda de extinción de dominio por parte de la Fiscalía, la cual a la fecha no existe, esta defensa se centrará en la recopilación de toda la información probatoria necesaria para oponerse no solamente con argumentos jurídicos de peso, sino todo el material probatorio.