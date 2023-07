“Lo de Mapiripián fue una cagada”: SEMANA habló en exclusiva con alias Martín Sombra, el llamado ‘carcelero’ de las Farc

Infiltrados de las AUC

Asesino fuera de control

La otra masacre de las Farc

“En esa orden operativa, el muchachito ese, porque no se le puede decir señor ni caballero, viene a hacer semejante cagada, cuando resultó ese escándalo tan berraco y resultó lo de San Carlos de Guaroa. Ahí sí me le asenté, porque me habían matado a un comandante de columna, que era un oficial supremamente entrenado, que desde los 13 años yo lo había cargado, fue Wilson Rincón”, dijo Martín Sombra. Aseguró que no entiende por qué hay militares que se atribuyeron esa masacre de Mapiripán cuando no tuvieron nada que ver.