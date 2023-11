Universidades del crimen en la selva: las Farc de Mordisco están aprovechando el cese al fuego para reclutar a menores de edad y adoctrinarlos; estas son las pruebas

Los extraños le dijeron que tenía que tomar rápido una decisión, que ojalá fuera la correcta; es decir, irse con ellos porque si no eso le podría traer consecuencias a su familia. Pese al constreñimiento y las amenazas, Miguel les dijo que no, que él estaba cómodo al lado de su familia y le gustaba ayudar a su papá en el negocio. Ofendidos por la negativa, los extraños se fueron del lugar y le advirtieron que regresarían.

A los pocos días aparecieron de nuevo en la tienda de su papá otros siete sujetos quienes le ofrecieron 1.800.000 pesos para que se fuera con ellos al monte; obligado, el joven recibió el dinero, pues su temor era que, si no los aceptaba, su familia correría peligro. Luego de unos días, los sujetos regresaron y Miguel les dijo que les devolvía el dinero, que no se quería ir con ellos y que no le fueran a hacer daño a su familia.