Atentos: estos son los cortes de agua programados en Manizales para este 29 de marzo

Los habitantes de algunos sectores de la capital de Caldas deben tener en cuenta que la empresa Aguas de Manizales tiene programada la realización de algunas suspensiones del servicio debido a trabajos de mantenimiento preventivo de acueducto.

El proceso incluye el lavado de algunos tanques por parte de personal técnico de la entidad para mejorar la prestación del servicio, por lo que se hace necesario suspender el suministro de agua por varias horas el día miércoles, 29 de marzo.

La suspensión del servicio tiene como horario establecido de 8:00 a. m. a 11:59 p. m., es decir que se extenderá por 16 horas y afectará a los usuarios de algunas zonas del barrio La Montana de Manizales.

Los sitios afectados puntualmente son los siguientes:

Alcázares desde la calle 4A2 hasta la calle 4C entre las carreras 18A y 19.

Morrogacho.

La Francia.

La Aurora.

Otra suspensión programada incluye algunas zonas del corregimiento Panorama desde el miércoles, 29 de marzo, a las 8:00 a. m. hasta el jueves 30 de marzo a las 6:00 a. m.

Los sectores afectados por 22 horas sin agua potable en sus hogares o locales comerciales serán:

La Argelia.

Quiebra del Billar.

San Peregrino.

Minitas.

La Trinidad.

La China.

Conjunto San Bernardo del Viento.

Conjunto Los Cerezos.

Conjunto Reserva de Álamos.

Industrias Básicas.

La Manuela.

La Inquisición.

Desde la empresa Aguas de Manizales recomiendan a la comunidad almacenar el líquido suficiente para suplir las necesidades esenciales durante las horas en las que se extiendan las suspensiones. “Quien requiera mayor información, pude comunicarse a la Línea de Atención al Cliente 116″.

Se recomienda a los usuarios no estar abriendo y cerrando las llaves porque se puede quedar una abierta y generar inundación en el inmueble, recoger sólo el líquido necesario para suplir las necesidades básicas, almacenar el agua en recipientes limpios, lavar los baños cuando retorne el agua potable para evitar enfermedades infecciosas.

Los barrios de Medellín y Bello que estarán sin agua esta semana

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anticipó que varios sectores de la capital de Antioquia y el municipio de Bello tendrán interrupción esta semana en el servicio de acueducto por cuenta de labores mantenimiento en las redes de distribución.

Expertos realizarán trabajos de modernización en el sistema, que incluyen lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, reparación de un daño y empalmes de redes.

Así las cosas, la interrupción es indispensable, tal como lo explicó la compañía de servicios públicos: “El lavado de tanques de almacenamiento de agua se debe efectuar dos veces al año, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano, con el propósito de entregar un servicio con calidad a toda la comunidad”.

Entre las 9:00 p. m. del lunes 27 de marzo y las 4:00 a. m. del martes 28 de marzo

- Distrito de Medellín:

De carrera 104 a carrera 115 entre calle 63 y calle 66.

Incluye 11.410 usuarios de estos barrios y sectores Nazareth, Pajarito y Santa Margarita.

Entre las 10:00 p. m. del martes 28 de marzo y las 4:00 a. m. del miércoles 29 de marzo

-Distrito de Medellín:

De calle 58 hasta calle 59 entre carrera 50 y carrera 50C.

De calle 59 hasta calle 67 entre carrera 51 y carrera 46.

De calle 67 hasta calle 73 entre carrera 53 y carrera 44.

De calle 73 hasta calle 77 entre carrera 51 y carrera 48A.

Incluye 10.895 usuarios de estos barrios y sectores: Brasilia, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Sevilla, El Chagualo, Jesús Nazareno, Hospital San Vicente de Paúl, Prado, Parque Norte, San Pedro, San Miguel, La Mansión, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2 y Campo Valdés No. 1.

Entre las 8:00 a. m. del miércoles 29 de marzo y las cero horas del jueves 30 de marzo

-Distrito de Medellín:

De calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46

De calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48.

De calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45.

De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42A y carrera 49.

De calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49.

De calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46.

Incluye 12.332 usuarios de estos barrios y sectores: Aranjuez, Brasilia, Campo Valdés, La Salle, Las Esmeraldas, Las Granjas y Manrique Central.

Entre las 7:00 p. m. del jueves 30 de marzo y las 3:00 a. m. del viernes 31 de marzo

- Municipio de Bello:

De avenida 42 hasta avenida 47 A entre diagonal 54 y diagonal 57.

Incluye 4.968 usuarios de estos barrios y sectores: Ciudad Niquía, Ciudadela del Norte, Panamericano, Zona industrial No.2 y Zona Industrial No.3.

Entre las 7:00 p. m. del jueves 30 de marzo y las 4:00 a. m. del viernes 31 de marzo

-Distrito de Medellín:

De carrera 85E hasta carrera 94 entre calle 56A y calle 62.

De calle 62 hasta calle 65 entre carrera 98 y carrera 87.

De calle 65 hasta calle 77 entre carrera 88 y carrera 91.

De calle 77 hasta calle 83 entre carrera 82 y carrera 88.

Incluye 24.448 usuarios de estos barrios y sectores: Aures No. 1, Fuente Clara, Robledo, Cucaracho, Palenque, Villa Flora, El Diamante, Bello Horizonte, Santa Margarita, Olaya Herrera, Santa Rosa de Lima y Blanquizal.

Cualquier información adicional se puede consultar en la línea de atención al cliente (604) 44 44 115 o en Twitter: @epmestamosahi.