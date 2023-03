¿Por qué Armenia no ha crecido a nivel urbanístico como Pereira y Manizales, las otras dos ciudades del Eje Cafetero?

El diputado del departamento del Quindío, Álvaro Arias Velásquez, se refirió al tema del desarrollo a nivel urbanístico que presenta el departamento del Quindío y de manera especial su capital Armenia. Frente a este particular, expresó su preocupación al hacer un comparativo con las ciudades de Pereira y Manizales.

Indicó que Armenia no ha crecido al mismo ritmo de las otras capitales del Eje Cafetero porque carecen de visión de largo plazo. “La dirigencia nuestra gestiona soluciones para el corto o el mediano plazo. Los proyectos resuelven problemas temporales o coyunturales y somos muy tímidos al momento de proyectar la ciudad”.

E diputado Álvaro Arias Velásquez, asegura por ejemplo que el aeropuerto El Edén, se quedó pequeño - Foto: Cortesía suministrada a SEMANA

Resaltó que todo lo que se proyecta en esa región es para solucionar ese tipo de coyunturas y que por esta razón muchas infraestructuras y obras quedan rápidamente en desuso, son limitadas, no solucionan los problemas para el cual fueron desarrollados o construidos.

“No se piensa en grande para tener una infraestructura importante. Nos falta visión, soñar; somos tímidos en la planificación o no conocemos algunos modelos o experiencias que creo yo, son fundamentales”, explicó el Arias Velásquez.

En el análisis realizado por el diputado se refirió al traslado de la ensambladora de motos UMA del Quindío a la zona franca de Pereira, frente a lo que dijo “es un buen ejemplo de ello. No creo, esta empresa se vaya el 100 % de la zona franca. Yo creo que este espacio genera una oportunidad de desarrollo, empleos, oportunidades para los quindianos y visiviliza el departamento”.

Destacó que la zona franca tiene unas ventajas comparativas que son indiscutibles, pero que ya deja ver muchas limitaciones, entre las que se encuentran que es muy pequeña y que Pereira seguramente le ofrece mayores garantías, una zona franca más grande, una mano de obra más fácil de conseguir y posiblemente algunas prebendas en impuestos que le favorece.

“Va a quedar una parte de UMA acá pequeña que ya ocupa casi el 40% de la zona franca y la otra parte grande de mayor impacto, va a quedar en la capital de Risaralda”, dijo, y ratificó que ese espacio se quedó pequeño para lo que tiene proyectada esa industria. “Reflexión que nos obliga a repensar el tema”.

El diputado aclaró que este no es solo el caso de la ciudad de Armenia, ya que sucede con otros desarrollos de ciudad. “El aeropuerto El Edén es uno de ellos, pues este espacio tiene mayores posibilidades de expansión, pero Pereira nos compite en impuestos, gestión... en fin, el aeropuerto nuestro no quedó pequeño y hay que hacer una tarea y una gestión importante para ampliarlo”.

Afirmó que es necesario, desde el departamento del Quindío y la ciudad de Armenia, hacer una verdadera competencia seria en el mercado aeroportuario. En el análisis, dijo que algo muy similar ocurre con la Terminal de Transportes.

“Este lugar ya está en desuso, ya no cumple con la función para lo cual fue construida y estamos obligados a reubicarla, ojalá en un sitio estratégico relevante que solucione muchas de las expectativas que hoy tenemos y de futuro”, aseveró el diputado.

Álvaro Arias Velásquez expresó que frente al tema de desarrollo o falta del mismo, frente a las ciudades de Pereira y Manizales, se tienen otros ejemplos como el de las avenidas recién construidas en Armenia como la Centenario que ya es insuficiente. “Debió ser de cuatro carriles para que gestionara una movilidad mucho más rápida, segura y no dejará lugar a los trancones que hoy ya se están presentando”.

También dijo que las glorietas que se tienen en la capital del Quindío son muy pequeñas y que hay muchos temas en movilidad que son complejas porque su proyección fue muy mínima.

“Armenia hay que seguirla pensando no en pequeño sino en grande. Si la visión no se cambia y no se actúa por parte de quienes toman decisiones en esta ciudad y en este departamento, seguirán saliendo de Armenia más empresas, más aerolíneas y más fábricas para otras ciudades que les den todas las garantías y oportunidades”.

Líderes políticos analizan por qué Armenia no ha crecido a nivel urbanístico como Pereira y Manizales, las otras dos ciudades de Eje Cafetero - Foto: Cortesía suministrada a SEMANA

Por último, indicó que el ejemplo de UMA puede servir para “pellizcarnos, actuar y revisar mucho de la visión de futuro que tenemos. Armenia y el departamento del Quindío, necesitan una visión de dirigencia menos politiquera y más de administración para que realmente proyecten la región”.