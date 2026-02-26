Conciertos

Amanda Miguel regresa a Colombia con su esperado ‘Él Me Mintió World Tour’: estas son las ciudades en las que se presentará

La icónica cantautora tendrá dos únicas presentaciones en Colombia, pero no serán en la capital.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

26 de febrero de 2026, 11:21 a. m.
Amanda Miguel anunció concierto en Colombia
Amanda Miguel anunció concierto en Colombia Foto: Tomado de la cuenta de Instagram de Amanda Miguel.

La voz inconfundible de la cantautora argentina Amanda Miguel regresa a Colombia con su gira ‘Él Me Mintió World Tour, en dos únicas presentaciones: el próximo 10 de abril en el Centro de Convenciones de Armenia y el 11 de abril en Expofuturo de Pereira.

Con 46 años de éxitos, Amanda Miguel hará un recorrido por lo más emblemático de su carrera musical, presentando una cuidadosa selección de temas que han marcado generaciones a lo largo de sus 18 álbumes y más de cuatro décadas sobre los escenarios internacionales.

Este espectáculo promete una noche cargada de nostalgia, emoción y conexión con el público, de la mano de himnos inolvidables como Castillos, Mi buen corazón, Hagamos un trato y, por supuesto, Él me mintió, entre muchos otros que harán corear cada momento del concierto.

“La gira se llama ‘Él me mintió’ porque es uno de los más grandes éxitos de mi carrera. Es un show especial para todas las despechadas y despechados… básicamente son mis éxitos. Estoy muy contenta porque es un show hermoso que sigue después de 46 años de Amanda Miguel”, comentó la artista.

Consolidada internacionalmente gracias a su talento, disciplina y potente interpretación, Amanda Miguel se ha convertido en una de las máximas exponentes de la música romántica en español.

Su regreso a Colombia representa una oportunidad única para revivir en vivo el legado de una artista que ha tocado el corazón de millones.

Las presentaciones en Armenia y Pereira serán las únicas paradas de la gira en el país, por lo que se espera una alta demanda del público amante de la música de despecho y balada romántica.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa cantante publicó la confirmación de su show en estas dos ciudades, mostrando un orgullo y emoción gigantes por cantar junto a su público colombiano:

“¡Colombia! Estoy muy feliz y emocionada de celebrar con ustedes 46 años de éxitos con mi ‘Él me mintió World Tour’. 10 de abril - Centro de Convenciones, Armenia; 11 de abril - Expofuturo, Pereira. Cantaremos juntos Él me mintió, Castillos, Mi buen corazón y muchos éxitos más que han marcado nuestras vidas ¡Los espero para dos noches inolvidables!”, escribió la cantante.

En los comentarios, muchos de sus fanáticos le dejaron saber que querían verla en otras ciudades del país como por ejemplo en Bogotá, Cali, Medellín, Villavicencio, Barranquilla, entre otras. Además, también le dejaron ver que quieren sus conciertos en Puerto Rico, República Dominicana, Chile, Argentina y más.

